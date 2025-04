El Cádiz CF deja con vida a un rival muy herido (1-1)

Mestalla era un polvorín y el Cádiz CF tenía una misión bastante clara: hacerlo estallar. Y cerca estuvo de hacerlo con todas las de la ley, pero el Valencia se escapó vivo tras nivelar Maxi Gómez el acrobático gol de 'Choco' Lozano. Y es que el hondureño pudo hacer antes el 0-2 si el poste no se hubiese cruzado en su camino.

¿Qué hubiese pasado en ese caso? Pues que el Cádiz CF se hubiese puesto siete puntos por encima de un descenso en el que no está el Valencia por simples matemáticas en estos momentos. El que entra ahora es el Elche, aunque con dos encuentros menos.

Y es que era el momento de ganar en Mestalla, un estadio de los más importantes del campeonato, para dar un salto considerable hacia el objetivo de la permanencia. Era la ocasión porque pocas veces se podrá ver al Valencia tan dubitativo.

No es que el equipo gaditano llegara en su mejor momento a Valencia, pues eran ya cuatro las jornadas que llevaba sin ganar desde la histórica victoria ante el Barça en el Ramón de Carranza. Pero es que la situación ya empezaba a ser caótica en un club como el che, tan exigente como acostumbrado a mejores paladares.

La cita, primera del recién estrenado 2021, prometía por varios motivos. En primer lugar al ser un duelo entre dos rivales que, salvo sorpresa, lucharán por sellar la permanencia en Primera. Todo lo demás es una utopía en estos momentos. Y eso es algo que tenía asumido el recién ascendido Cádiz CF, pero no toda la parroquia valencianista. Ahí está buena parte del problema para los locales.

Además el encuentro tenía su gran dosis de morbo. Se trataba de ver en los banquillos a dos viejos conocidos. En el local a Javi Gracia, quien hace ya más de una década que pasó por el Cádiz CF dejando un buen sabor de boca en líneas generales pese a su destitución final. En el visitante a Cervera, ahora mito del cadismo y en su etapa como jugador, cuando era más conocido como Álvaro, como talentoso futbolista que defendió la zamarra che.

Sobre el césped las miradas se centraban en ver al valenciano Fali adaptado al doble pivote o cómo la dupla 'Choco' Lozano-Negredo ponía en aprietos a un Valencia del que defendieron su escudo. El hondureño en el filial, el madrileño ya como estrella en el primer equipo.

Pero también en Cheryshev, quien siempre será recordado en Cádiz por el episodio de la Copa del Rey. Todo ello sin olvidar que en el banquillo esperaba su momento el chiclanero Manu Vallejo, criado en El Rosal, y Rubén Sobrino, quien podría acabar la temporada vistiendo de amarillo.

Sobre el tapete pusieron en liza onces reconocibles ambos entrenadores. Rencillas a un lado, Javi Gracia apostó finalmente por Maxi Gómez arriba junto a Gameiro. Cervera, por su parte volvió a dar entrada a Álex, situó a Alcalá en el centro de la zaga, confió de nuevo en Fali como pivote junto al danés Jens Jonsson y alineó a Jairo de inicio. Arriba, 'Choco' y Negredo. Y en el banquillo Perea después de muchas semanas.

Álvaro Negredo regresó a Mestalla. LALIGA

Salida a la yugular che

Conocedor de los problemas del exigido Valencia salió el Cádiz CF a la yugular. Ni dos minutos pasaban cuando la estrategia pudo jugar a su favor como ante el Barça. Y casi lo calcó con un saque de esquina de Álex que peinó Fali y Negredo buscó un rematador en boca de gol que no llegó. A la siguiente, Álex la mandó alta. Y en esas vieron amarillas Hugo Guillamón y Cheryshev.

Pocas noticias había hasta entonces de un Valencia que, por fortuna para él, no tiene la presión de su hinchada en estos momentos sobre el césped. Las primeras llegaron con un chut sin peligro de Cheryshev y la más clara, obra de Maxi Gómez de cabeza tras un envío de Thierry Correia. Conan Ledesma sacó un mano providencial para mandar el esférico a córner.

Pasado el minuto 25 se lesionó Gameiro y Gracia optó por Kan-In Lee, dejando en el banquillo a Manu Vallejo. Por aquel entonces el Valencia estaba algo más tranquilo e incluso pudo aprovechar Gayá una corta cesión de Iza, pero de nuevo salió raudo y veloz un entonado Conan para despejar.

Antes del primer periodo, 'Choco' vio amarilla y Cheryshev estuvo a un palmo de cambiar la historia y conseguir que el cadismo ya no lo quisiera. Su disparo se marchó fuera junto a la base del poste. Mientras, Álex lo intentaba sin tino.

Álex recuperó la titularidad. LALIGA

Premio a la valentía

Álvaro Cervera movió ficha en el descanso y apostó de nuevo por el doble lateral en la banda derecha, tal y como sucedió en San Mamés, con Akapo atrás e Iza por delante. Jairo fue el relevado.

Primero avisó el Valencia y luego 'Choco' cabeceó lejos del marco un balón centrado por Álex. En un intercambio de golpes, Alcalá sacó un envío de Maxi Gómez en un eléctrico comienzo del segundo tiempo.

Con un Cádiz CF mucho más valiente en la reanudación, 'Pacha' Espino le hizo un lío a Thierry Correia, su centro lo dejó Iza con el pie y 'Choco' Lozano en postura acrobática la mandó a guardar. No pudo impedirlo Jaume Doménech. Era casi la hora de partido y el nerviosismo ya era notorio en las filas valencianistas con el 0-1. ¡Catacrack!

Después de más de 460 minutos volvía a marcar el Cádiz CF en LaLiga y tenía el encuentro en su terreno, como le gusta a Cervera. Todo pintaba bien. Por eso Gracia buscaba algo diferente dando entrada a Álex Blanco y Manu Vallejo por Yunus Musah y Cheryshev.

Fue entonces cuando Conan Ledesma sacó de manera poco ortodoxa un chut de Carlos Soler, pero mucho más cerca estuvo 'Choco' de hacer el doblete en el 70' tras un testarazo que se encontró con la madera con Jaume ya batido. Cala se pasó de frenada y no pudo recoger el rechace.

De la sentencia al empate

Fue la última acción de 'Choco', pues Cervera cambió la delantera para dar entrada a Malbasic y Álvaro Giménez. Gracia, a la desesperada, concedió a Sobrino casi más minutos que en lo que va de temporada. No le quedaba otra. La soga ya estaba al cuello.

Y ahí apareció Maxi Gómez, con un cabezazo de libro, para nivelar la balanza en el 78' tras un centro de Gayá.

El golpe no amilanó a un Cádiz CF que despejó las intentonas locales e incluso pudo llevarse los tres puntos en contras que no fueron definidas. En algunas no se encontró rematador, en otra Álex se echó el balón demasiado largo y ya al final, Jens Jonsson la mandó cerca del poste tras un envío del recién entrado Perea.

El punto supo a poco en un partido en el que José Mari se quedó a las puertas del regreso. Gracia, mientras, sufría en una silla que puede ser eléctrica.

Negredo y 'Choco' celebran el gol del delantero hondureño en Mestalla. LALIGA Valencia 1 Cádiz CF 1 Valencia: Jaume Doménech; Thierry Correia, Hugo Guillamón, Diakhaby, Gayá; Wass (Sobrino, 75'), Carlos Soler, Musah (Álex Blanco, 63'), Cheryshev (Manu Vallejo, 63'); Gameiro (Kan-In Lee, 26') y Maxi Gómez. Cádiz CF: Conan Ledesma; Iza, Alcalá, Cala, 'Pacha' Espino; Jens Jonsson, Fali; Álex (Perea, 88'), Jairo (Akapo, 46'); 'Choco' Lozano (Malbasic, 72') y Negredo (Álvaro Giménez, 72'). Goles: 0-1: 'Choco' Lozano (58'); 1-1: Maxi Gómez (78'). Árbitro: Medié Jiménez, comité catalán. Estuvo ayudado en el VAR por González González, del comité castellano-leonés. Mostró cartulina amarilla a los locales Hugo Guillamón y Cheryshev, y a los visitantes 'Choco' Lozano y Negredo. Incidencias: Encuentro correspondiente a la 17ª jornada liguera en LaLiga Santander. Partido celebrado a puerta cerrada en Mestalla.