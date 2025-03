Cádiz - Barcelona: Empeñado en hacer historia (2-1)

Primero fue el Real Madrid y ahora sucumbió el Barça (2-1). Lo de este Cádiz CF no tiene nombre. Es glorioso, eterno, mítico... No quedan ya calificativos para definir al equipo del comandante Cervera. A concentración no le gana nadie y a amor propio, menos. Y otra vez quedó demostrado. Con raza, orgullo y pundonor. Tanto que ni Messi pudo evitarlo.

Y no es que el Barça (muy gris y en caída libre) esté en un momento idílico (sucedió lo mismo con el Real Madrid) a doce puntos del liderato en estos momentos, pero el mérito de este recién ascendido Cádiz CF es descomunal. Tanto que este curso ya han caído en sus garras los dos todopoderosos del fútbol mundial. ¿Alguien da más?

Sorprendió Álvaro Cervera en la puesta en escena de un Cádiz CF que reservó a sus dos delanteros titulares: Negredo y 'Choco' Lozano. El madrileño y el hondureño ya estaban disponibles, pero el míster decidió esperar después de semanas de baja de ambos. La apuesta fue Álvaro Giménez, el goleador en Elche, y acertó. Y por partida doble.

El delantero ilicitano adelantó al Cádiz CF a las primeras de cambio con un gol de intuición, de estar en el sitio. Y así afrontó el equipo de Cervera la cita, con el escenario soñado tras el 1-0 en el minuto 7. El resto era hacer lo que mejor sabe. Y funcionó. Tanto que desesperó a Messi y al Barça.

Tampoco se esperaba demasiado ver a Bodiger de inicio, pero Cervera apostó por él junto a Álex en un once en el que Perea (por la izquierda) y Jairo (trasladado a la derecha) completaron la segunda línea de la medular, con Jens Jonsson dando empaque al mediocentro. Atrás no hubo dudas con Conan Ledesma bajo palos y la clásica línea de cuatro formada por Iza, Fali, Marcos Mauro y 'Pacha' Espino.

Al otro lado un Barça que, aunque ni por asomo es el temible de la mayor parte de la última década, tenía a Messi. Y Messi siempre es Messi. Esté mejor o peor.

El panorama era claro: toque, toque y más toque. Monopolio de la posesión culé y diagonales a la espalda de la defensa del Cádiz CF buscando el resultado pretendido. Lo esperado. Sin embargo en el primer y casi único escarceo del Cádiz CF sobre la meta de Ter Stegen... ¡zas!

Era el minuto siete y Álex forzaba un córner ante Sergiño Dest. El madrileño lo botaba y ahí la estrategia de Cervera hizo el resto. Fali prolongó el cuero en el primer palo, Bodiger pugnó con Mingueza, que tocó el cuero, y Álvaro Giménez la empujó al fondo de la red tras la parada inicial de Ter Stegen. Gol de trabajo y astucia. A partes iguales. Mejor no se podían poner las cosas. Ni el VAR lo impedía esta vez.

Cinco minutos después apareció por primera vez Messi y se evidenció el peligro. Su pase entre líneas a Sergiño Dest lo aprovechó el lateral derecho del Barça para poner un balón de oro a Griezmann, que se quedó a un palmo de empatar. El remate final de Coutinho, con Conan ya batido, se marchó a las nubes. Quizá fue la mejor ocasión visitante en el primer asalto. Aunque no la única.

Luego apareció Braithwaite en carrera y en un pase al hueco para plantarse ante Conan y enviar un chut cruzado que el argentino sacó con un pie salvador.

La siguiente, en el 25', llevaba la firma de Leo Messi tras una falta frontal cometida por el danés Jens Jonsson. Con dos jugadores del Cádiz CF bajo palos y Lenglet delante, Conan sacó como pudo el intento de su compatriota.

Un nuevo infortunio en forma de lesión

No fue fácil para el Cádiz CF, pero nadie como el equipo de Cervera sabe manejar este tipo de encuentros. Y eso pese a que antes de la media hora volvieron a aparecer los fantasmas de las lesiones. Esta vez con el argentino Marcos Mauro como damnificado en una acción desafortunada con Lenglet. Alcalá tomaba el relevo a la media hora de juego.

Mientras, la conexión Messi-Alba dejaba paso al binomio Messi-Dest. Era la alternativa más utilizada por un Barça que seguía encomendándose a su astro. Una y otra vez aparecía un defensa o en última instancia Conan para evitar el empate. Ya fuese de falta o de córner directo.

Siempre había una ayuda, siempre había una cobertura, siempre una pierna que lo evitara. ADN Cádiz, ADN Cervera en su máxima expresión.

Marcos Mauro se lesionó poco antes de la media hora. FRANCIS JIMÉNEZ

Revulsivo Negredo

El segundo asalto comenzó con el duelo rosarino entre Messi y Ledesma, que de nuevo se decantaba hacia el lado del guardameta 'canalla'.

El Barça había puesto las cartas sobre la mesa dando entrada a Pedri y Dembélé por Mingueza y Coutinho. De Jong jugaba de nuevo como central. Toda una declaración de intenciones ante un Cádiz CF cada vez más cerca de Conan en su defensa.

Pese a la insistencia culé pudo llegar el 2-0 con Jairo a la contra, aunque el canario no encontró rematador. Álvaro Giménez se relamía esperando su doblete. También andaba cerca Perea, sublime en el segundo periodo.

Hasta que todo parecía torcerse en el 57'. Messi abría a Jordi Alba, su socio por excelencia, y el centro del lateral lo desviaba Alcalá. Conan, ya con el paso cambiado, no podía evitar el 1-1.

Podía ser el momento idóneo para pensar que el empate era lo mejor y fue entonces cuando Cervera dio una vuelta de tuerca más y dio entrada a Negredo. La apuesta volvió a salir redonda porque al minuto adelantó el madrileño de nuevo al Cádiz CF (2-1).

Lo hizo tras un error infantil de un Barça que volvía a cometer un fallo tan garrafal como el cometido en Mendizorroza. Esta vez al sacar bastante mal Jordi Alba un saque de banda, dormirse Lenglet en los laureles y no despejar bien Ter Stegen. La insistencia de Negredo hizo el resto, ya con un desesperado De Jong por los suelos.

El gol dio aire y vida a un Cádiz CF que se hizo cada vez más fuerte. Tanto que solo Sergiño Dest y Messi pusieron en apuros a un equipo descomunal en el trabajo defensivo. Desde el delantero hasta el portero. TODOS.

Koeman fue a la desesperada y dio entrada a Trincao y Pjanic por Sergiño Dest y Sergio Busquets. Cervera refrescó a su equipo con Augusto, Iván Alejo y Bobby por el mariscal Jens Jonsson, Jairo y Perea. Y así pudo incluso llegar el 3-1 en el que Alejo se topó con Ter Stegen o cuando Bobby la cruzó en exceso.

El final fue de infarto con Conan saliendo a por todas ante Pjanic y Griezmann, y un Cádiz CF pletórico empeñado en hacer historia. Ni Messi ni su guante en las faltas pudieron evitarlo (con protestas incluidas). Real Madrid y Barça ya han caído ante un 'Matagigantes' que siempre será recordado. Si ahora está en Europa y por encima de los culés por algo será. Fue la mejor manera de ganar por primera vez en el Carranza este curso. Sin lugar a dudas, el mejor regalo para el cadismo.

Álvaro Giménez adelantó al Cádiz CF ante el Barça. FRANCIS JIMÉNEZ Cádiz CF 2 FC Barcelona 1 Cádiz CF: Conan Ledesma; Iza, Fali, Marcos Mauro (Alcalá, 30'), 'Pacha' Espino; Jens Jonsson (Augusto Fernández, 79'); Bodiger, Álex, Jairo (Iván Alejo, 79'), Perea (Bobby, 79'); y Álvaro Giménez (Negredo, 61'). FC Barcelona: Ter Stegen; Sergiño Dest (Trincao, 77'), Lenglet, Mingueza (Dembéle, 46'), Jordi Alba; Sergio Busquets (Pjanic, 77'), Frenkie De Jong, Coutinho (Pedri, 46'); Messi, Griezmann y Braithwaite. Goles: 1-0: Álvaro Giménez (7'); 1-1: Alcalá, en propia meta (57'); 2-1: Negredo (62'). Árbitros: Soto Grado, comité riojano, como árbitro principal de la cita. Mostró cartulina amarilla a los visitantes Lenglet y Jordi Alba. Iglesias Villanueva, del comité gallego, llevó los mandos en el VAR. Incidencias: Encuentro de la duodécima jornada liguera de Primera División celebrado a puerta cerrada en el Estadio Ramón de Carranza.