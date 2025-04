(Previa) Ganar para seguir vivitos y coleando

Suena a tópico, pero no lo es.De hecho, la hipotética victoria que debe cobrarse el Cádiz esta tarde en su estadio ante el Getafe ya llega tarde, muy tarde. Pero como dice el dicho, mientras hay vida hay esperanza. Y en busca de ella se encuentra un Cádiz que es el único equipo de la Liga que todavía no ha ganado en su estadio. De ahí la posición en la que se encuentra en la tabla clasificatoria de Primera División, una categoría a la que se ninguneó en el pasado verano por parte tanto de la dirección deportiva –si es que existiera– como del entrenador de entonces.

Ni se firmó bien ni se reforzó a una plantilla de Segunda que se hizo grande en Primera. Y claro, los milagros duran lo que duran. Y de aquellos polvos vienen estos lodos.

El Cádiz ha perdido el tren y corretea como puede detrás de él. El ritmo es frenético y le acompañan las bullas, nunca buenas. No hay tiempo para pensar aunque el nuevo entrenador lo intenta , pero sabe que trabaja a contrareloj y los rivales no dan tregua.

Y lo peor de todo es que las sensaciones ahora no son tan malas como hace un mes pero la distancia se antoja inalcanzable. Y no por los puntos en sí, que son una barbaridad, sino por el tufillo a descenso que se huele desde que el Espanyol empató en el último minuto del descuento. Ahí se ahogó el Cádiz, que incluso supo echarle bemoles a la cosa y encarriló una mijita el tema con su victoria a un casi descendido Levante. Pero aquel triunfo no era más que el reflejo de lo que está sucediendo. Era el colista, estaba prácticamente desahuciado y el Cádiz supo aprovecharse de esa coyuntura. Desde ahí a ahora, mediocridad mezclada con un juego ilusionante pero insuficiente.

Es cierto que parece que se ha fichado bien en enero. Tan bien como tarde. Muy tarde. Demasiado tarde. Para colmo, los que parecían estar se están dejando de ir. Álex ya es hasta baja por molestias y Jonsson se deja querer por los cantos de sirena del Valencia cuando está a cuatro partiditos de renovar. ¿Los jugará? Habrá que verlo.

A perro flaco todo son pulgas pero el optimismo que Sergio transmite a una banda enfadada y rencorosa con su creador debe dar sus frutos de aquí a final de Liga. El cadismo se merece llegar a las últimas jornadas, al menos, con el saborcillo o el aroma de un milagro. Morir en febrero, como se morirá si no se gana hoy, es letal para cualquier aficionado a un equipo.

Precisamente, de ese optimismo piensa echar mano Sergio hoy para levantar la moral de una tropa maltratada y humillada por los árbitros. Para más inri, hoy llega otro enemigo declarado con silbato como es el manchego Alberola Rojas . Vaya cartita, presidente Vizcaíno. La próxima, ya sabe, que sea a los Reyes Magos...

De ese entorno viciado es del que quiere huir Sergio, que ha inculcado a sus sufridos jugadores que hagan un esfuerzo y se olviden de los de negro. Esa presión debe saber ejercerla la grada, que también juega.

Para este encuentro Sergio recupera a Fali y San Emeterio , dos hombres claves para enchufar energía a un once que no variará demasiado del que saltó ante el Celta. Sólo hay un duda, la continuidad o no de Idrissi, que está decepcionando por cada minuto que viste de amarillo. ¿Será hoy su última oportunidad o se decantará Sergio por darle sitio en su banda a Sobrino?

El Getafe del siempre fiable saldrá con una defensa de cinco y a esperar a un Cádiz que debe ser ambicioso sin ser suicida . Difícil papeleta cuando el abismo está muy cerquita de aproximarse para él. No queda otra que ganar para seguir vivos. Por lo civil, por lo criminial o por la mayestático. Como sea. Tres puntos o a la venta en febrero. Y por Carnaval, que lo hay y se espera en una semanita.