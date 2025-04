Los diez onces de Álvaro Cervera

Alberto Perea fue la sorpresa en el once del Cádiz CF ante el Alavés.

El once del Cádiz CF esta temporada no se repite de memoria. Por una u otra razón, Álvaro Cervera no ha podido dar continuidad a la alineación inicial este curso. Las pruebas están ahí y son visibles: diez onces diferentes hasta el momento.

Álvaro Cervera no ha repetido alineación inicial en las primeras jornadas del campeonato debido a lesiones, sanciones y cuestiones técnicas y extradeportivas. Los parones motivados por los compromisos internacionales de las selecciones nacionales y los extensos viajes también tienen su parte de culpa en toda esta historia.

De una u otra manera, la estabilidad en el once parece complicada este curso. De hecho únicamente Conan Ledesma y 'Pacha' Espino (quien a priori comenzaba como suplente este ejercicio) la han logrado. Otros como Haroyan, Fali, Tomás Alarcón y Salvi también parecen indiscutibles por ahora. Con la ayuda de Iza, quien es fijo en las últimas jornadas.

Jornada 1: Cádiz - Levante

El Cádiz CF debutaba esta temporada en Primera ante el Levante (1-1) y lo hacía con Akapo y 'Pacha' Espino (Arzamendia partía como teórico titular pero se lesionó en el Trofeo Carranza ante el Atlético de Madrid) como laterales. También empezaba de inicio Álex, mientras que arriba apostaba Álvaro Cervera por la dupla 'Choco' Lozano-Álvaro Negredo. La plantilla todavía no estaba completa al no haberse cerrado el mercado de fichajes.

Además Fali empezaba como central y Jens Jonsson en el centro del campo. De los fichajes comenzaban de inicio Haroyan y Tomás Alarcón.

El once titular puesto en liza fue el formado por: Conan Ledesma; Akapo, Haroyan, Fali, 'Pacha' Espino; Jens Jonsson, Tomás Alarcón, Álex, Salvi; 'Choco' Lozano y Álvaro Negredo.

'Pacha' Espino y Salvi celebran el gol 'in extremis' del uruguayo ante el Levante en el estreno liguero. ANTONIO VÁZQUEZ

Jornada 2: Betis - Cádiz

La principal novedad en la visita al Estadio Benito Villamarín fue la entrada en el once de Perea en lugar de Álex.

El resto del equipo fue idéntico al que jugó una semana antes frente al Levante en el antiguo Carranza. Resultado: segundo empate en dos jornadas. Todo va en orden.

Jornada 3: Cádiz - Osasuna

Álex entraba por Perea en la tercera jornada. Además probaba Álvaro Cervera a Iza como mediocentro en lugar de Jens Jonsson, desconocido en este inicio de temporada. Akapo seguía siendo el lateral derecho titular del Cádiz CF en el inicio liguero.

El once titular del Cádiz CF era más o menos reconocible, con Fali atrás, 'Choco' y Negredo en punta, y los fichajes Haroyan y Tomás Alarcón totalmente asentados. Eso sí, esta vez se sufría una dolorosa derrota en los minutos finales ante Osasuna (2-3).

Jornada 4: Cádiz - Real Sociedad

Justo después del primer parón de selecciones recibía el Cádiz CF a la Real Sociedad (0-2). Los viajes de los internacionales pasan factura y el entrenador del Cádiz CF se ve obligado a modificar su once titular.

Iza ocupa la posición de Akapo, hasta entonces indiscutible, en el lateral derecho del Cádiz CF. Marcos Mauro y Cala, veteranos ya en el club, se estrenan como pareja de centrales este curso. Además, Fali pasa de la defensa al mediocentro y Jens Jonsson sustituye al cansado Tomás Alarcón.

Álex sigue de inicio, al tiempo que con 'Choco' ausente tras viajar con Honduras, Sobrino estrenaba titularidad en su regreso al Cádiz CF. El manchego había empezado la competición en las filas del Valencia.

Jornada 5: Celta - Cádiz

Con los internacionales ya descansados y con las pilas cargadas, Cervera hace modificaciones en Balaídos y el Cádiz CF logra su primera y única victoria hasta la fecha, no sin sufrimiento (1-2).

Haroyan regresa al centro de la defensa y lo hace junto a Víctor Chust, quien debuta como titular. Esto provoca que Fali vuelva al mediocentro donde se encuentra con Tomás Alarcón y la gran sorpresa: el estreno como titular de Bastida en Primera.

Arriba retorna 'Choco', Sobrino continúa y Negredo es suplente por primera vez. El delantero madrileño se queda en el banquillo, algo que también sucederá en las siguientes salidas del Cádiz CF.

Jornada 6: Cádiz - Barça

Encuentro intersemanal ante el Barça y las rotaciones a la orden del día para lograr un empate ante el equipo culé (0-0) en el antiguo Carranza.

Las grandes novedades están en los extremos, ya que debutan Álvaro Jiménez (derecho) y Arzamendia (izquierdo, aunque había sido fichado como lateral en esa banda). Salvi era suplente por primera vez esta temporada.

Santiago Arzamendia debutó ante el Barça. ANTONIO VÁZQUEZ

Por el centro repetían Haroyan-Chust (en la defensa) y Fali-Tomás Alarcón (en el mediocentro). En punta: Negredo volvía al once para jugar junto a Sobrino.

Ni que decir tienen que Conan Ledesma, Iza y 'Pacha' Espino seguían siendo titulares indiscutibles.

Jornada 7: Rayo Vallecano - Cádiz

La semana se cerraba en Vallecas con una dolorosa derrota ante el recién ascendido Rayo Vallecano (3-1). Ese día sorprendió sobre todas las cosas el debut como titular de Andone porque Negredo era suplente. Desde entonces no ha vuelto a aparecer sobre el césped el delantero rumano.

También fue sorprendente la vuelta de Cala al once en lugar de Víctor Chust, mientras que en el centro del campo Fali era baja por lesión. Ahí optaba Cervera por dar de nuevo la titularidad a Jens Jonsson y Bastida, quienes acompañaban a Tomás Alarcón.

El joven Bastida ha sido titular en Balaídos y Vallecas. EFE

En las bandas regresaba Salvi al extremo derecho y Arzamendia seguía siendo titular en el extremo izquierdo. Iza y 'Pacha' Espino les flanqueaban por detrás, respectivamente.

Jornada 8: Cádiz - Valencia

La derrota en Vallecas y la posterior fiesta sin permiso de algunos jugadores en Madrid destapó la caja de los truenos. Álvaro Cervera marcó la línea a seguir y no tuvo piedad en la cita en casa ante el Valencia (0-0).

Los grandes cambios fueron en la convocatoria, donde estuvieron presentes teóricos descartados como Iván Alejo y canteranos como Raúl Parra, Chapela y Pedro Benito.

Sin embargo, el once no fue muy extraño. Las novedades fueron las vueltas de Fali (a la defensa tras recuperarse de su lesión) y Álex al mediocentro en lugar de Bastida.

Arriba volvía Negredo en punta al jugar en casa y Cervera tiraba de Osmajic, uno de los pocos atacantes que tenía debido al castigo que sufrieron Sobrino, 'Choco' Lozano y Andone.

Jornada 9: Espanyol - Cádiz

La competición regresaba después de un nuevo parón de selecciones nacionales, el segundo de la temporada, y Cervera empezaba a levantar el castigo a los que incumplieron el protocolo del club en Madrid. Tocaba visitar al Espanyol y hubo derrota (2-0).

Chust volvía al eje de la zaga para acompañar a Haroyan; Fali era de nuevo mediocentro junto a Jens Jonsson y Tomás Alarcón; Sobrino volvía y se colocaba en la banda izquierda; y 'Choco' Lozano era el '9' elegido en lugar de Negredo, que tenía de nuevo descanso a domicilio.

Osmajic pasaba de ser titular al filial por otro incidente extradportivo.

Conan es titular indiscutible en este Cádiz CF. EFE

Jornada 10: Cádiz - Alavés

Dos fueron las novedades del Cádiz CF ante el Alavés esta última jornada. Sin embargo, y aunque hubo mejoría en el juego, de nuevo perdió el equipo gaditano (0-2). Ahora ante un rival directo por la permanencia que está en la zona de descenso a Segunda.

Jens Jonsson salía del once para que entrara Perea en una vertiente más ofensiva. Asimismo, Negredo, siempre titular en casa, ocupaba el puesto del hondureño 'Choco' Lozano.