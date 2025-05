¿Qué hay todavía en juego en LaLiga Hypermotion?

El Cádiz CF ya tiene sellada la permanencia en LaLiga Hypermotion, un objetivo menor si se tiene en cuenta que el equipo gaditano partía teóricamente como uno de los candidatos al ascenso tras descender desde Primera. Sin embargo, los amarillos no pueden optar a ninguna de las vías de ascenso desde hace varias semanas. Ni al 'play off' ni al ascenso directo. Si la primera opción quedó descartada hace tiempo, la segunda no se planteó ni por asomo viendo el rendimiento del equipo esta temporada.

Por tanto, el Cádiz CF llega sin nada que jugar en la última jornada de LaLiga Hypermotion, más allá del honor y de estar situado entre una u otra posición. Y es que lo máximo a lo que puede aspirar el Cádiz CF es a quedar décimo en la clasificación, aunque para ello debe ganar en Oviedo y que el Albacete Balompié pierda en Córdoba.

Ahora bien, también puede bajar el Cádiz CF algunas posiciones en la tabla clasificatoria. El peor puesto en el que podría finalizar la temporada es el 15º.

El Cádiz CF está salvado, pero sin opciones de ascenso a Primera. ARABA PRESS

No se juega nada importante, pero sí será juez de lo que suceda en la última jornada porque el Cádiz CF visita el Nuevo Estadio Carlos Tartiere y allí espera el Real Oviedo, un equipo que tiene garantizada su presencia en el próximo 'play off' de ascenso, pero que también podría ascender directamente a Primera. Esta última opción no es sencilla.

Dicho esto, lo que está en juego en la última jornada de LaLiga Hypermotion es lo siguiente:

El ascenso directo

El Levante ya es equipo de Primera después de su victoria 'in extremis' el pasado fin de semana en El Plantío ante el Burgos (2-3).

Queda libre una plaza de ascenso directo para acompañar al Levante en su viaje a la máxima categoría del balompié nacional. Los equipos inmersos en esta lucha son los siguientes: Elche (74), Real Oviedo (72) y Mirandés (72).

Para que suba el Real Oviedo este domingo tiene que ganar al Cádiz CF. No le vale el empate ni la derrota. Además, los carbayones necesitan que el Elche pierda en Riazor ante un Deportivo que no se juega nada. Sumando el equipo ilicitano algún punto en La Coruña, el Real Oviedo dice adiós a todas sus opciones de ascenso directo a la máxima categoría del balompié nacional.

Por tanto, la única posibilidad para la machada del Real Oviedo es su victoria ante el Cádiz CF en el Nuevo Carlos Tartiere y una derrota del Elche en Riazor. En ese caso dará igual lo que haga el Mirandés en casa del colista Cartagena. La razón es que el enfrentamiento directo entre Real Oviedo y Mirandés cae a favor de los ovetenses, pues ganaron 4-1 en la capital del Principado de Asturias y perdieron 1-0 en Miranda de Ebro.

El resto de empates finales en la clasificación no benefician en nada al Real Oviedo. Así es porque un empate entre Elche y Real Oviedo terminaría con los franjiverdes en Primera porque vencieron 4-0 al Real Oviedo en el Martínez Valero y firmaron las tablas en el Nuevo Carlos Tartiere (1-1). A esa situación se llegaría si gana el Real Oviedo, empata el Elche en Riazor y no gana el Mirandés.

Otra opción posible es un triple empate entre Elche, Real Oviedo y Mirandés. Se daría si empata el Elche y ganan Real Oviedo y Mirandés. En ese caso, los ilicitanos subirían a Primera. En el cómputo global entre ellos, el Elche tendría 7 puntos, el Mirandés 6 puntos y el Real Oviedo 4 puntos.

El Cádiz CF no se juega nada, pero el Real Oviedo se juega mucho. NACHO FRADE

La última opción, en la que no estaría implicado el Real Oviedo, sería que los ovetenses no ganaran al Cádiz CF, el Elche empatara en Riazor ante el Deportivo y el Mirandés venciera en Cartagonova. Si se da ese caso, el Mirandés subiría porque ganó 3-0 a los franjiverdes en Anduva y perdió 1-0 en el Martínez Valero ante el Elche.

Hay variantes para todos los gustos. Ahora bien, todo se decidirá por la vía más rápida si el Elche gana en Riazor. Entonces da igual lo que hagan Real Oviedo y Mirandés. En esa situación, los carbayones parten con ventaja a igualdad de condiciones con el Mirandés y mantendrían la tercera posición de la clasificación de cara al 'play off' de ascenso a Primera.

El 'play off' de ascenso

También están en juego las dos últimas plazas de 'play off' de ascenso a Primera (los puestos quinto y sexto, respectivamente). Los aspirantes son tres equipos: Racing de Santander (68), Almería (66) y Granada (65). En ningún caso puede haber un triple empate por el equipo cántabro recibe a la escuadra granadina en los Campos de Sport de El Sardinero. Todos tienen opciones de ser quintos, sextos o séptimos clasificados. El séptimo se queda fuera del 'play off' de ascenso.

El Racing de Santander se clasifica si gana o empata ante el Granada. En caso de derrota únicamente entra en la Fase de Ascenso si el Almería empata o pierde en casa ante el descendido Tenerife, equipo entrenado por Álvaro Cervera.

El Almería no tendría que mirar a Santander si cumple. El equipo almeriense jugará el 'play off' si gana al Tenerife en casa. En caso de empate necesita que no gane el Granada en El Sardinero. Y si pierde necesita que también pierda el Granada porque el equipo nazarí sale victorioso ante el Almería en un empate final entre ambos equipos andaluces.

El Granada, por su parte, tampoco tendría que mirar a Almería si gana en Santander al Racing. Así se clasificaría para el 'play off' de ascenso. Además, un empate únicamente le sirve si pierde el Almería en casa ante el Tenerife. Lo que no le sirve es la derrota porque no entraría de ninguna manera entre los elegidos.

A nada de esto puede aspirar ya el Huesca. El Cádiz CF fue su verdugo el pasado fin de semana (4-0) y dejó a los altoaragoneses sin opciones de luchar por el 'play off' de ascenso a Primera.

El Cádiz CF goleó al Huesca (4-0). ANTONIO VÁZQUEZ

El descenso

Decidida por completo está la zona de descenso a la Primera RFEF. Ya han bajado de categoría equipos como Cartagena, Racing de Ferrol, Tenerife y Eldense. Los tres primeros ya estaban descendidos, mientras que el Eldense certificado su adiós a LaLiga Hypermotion la pasada jornada.