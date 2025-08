Jorge Meré busca una nueva oportunidad en el Racing de Santander

Jorge Meré quiere volver a sentirse futbolista.Libre y después de una temporada en blanco, el central asturiano busca acomodo en LaLiga Hypermotion. Tiene 28 años de edad, pero sus continuas lesiones le han pasado mucha factura y han impedido que llegue a ser el futbolista que tan alto apuntaba al salir desde Mareo hace prácticamente una década, con rumbo a Alemania para jugar en el Colonia.

Después de su última cesión en el Cádiz CF, Jorge Mere no ha vuelto a competir. Su vinculación acababa con el América de México y hasta ahí. Había terminado su segundo periplo en tierras gaditanas. Dos cesiones en las que disputó algo más de 20 encuentros oficiales.

Pese a las continuas lesiones y tras esperar más de un mes para su debut tras llegar en el mercado de invierno de ese curso, la participación de Jorge Meré fue relevante en la recta final de la temporada 2022/2023. El defensa central asturiano estuvo presente en los últimos encuentros y fue clave en victorias ante Valladolid y Celta, sellando finalmente la permanencia del Cádiz CF en Primera ante el Elche en el Estadio Martínez Valero. Esto hizo que el Cádiz CF volviese a pedir una nueva cesión a la entidad mexicana. Y fue concedida.

Jorge Meré fue jugador del Cádiz CF. LOF

Sin embargo, la segunda etapa de Jorge Meré con los gaditanos no fue tan fructífera. Aquejado por continuas lesiones, el asturiano empezó de nuevo con Sergio González en el banquillo. Con la llegada de Mauricio Pellegrino se empezó a convertir en un hombre importante, sumando titularidades, pero todo se fue al traste cuando se lesionó de gravedad en un entrenamiento.

«Fue en una acción un poco absurda en el primer día de entrenamiento. Noté un 'clac' en la rodilla y ya sentí que no estaba bien. Al final el pronóstico fue que me rompí el cruzado y el menisco», señaló Jorge Meré, quien jugó su último encuentro hasta la fecha el 2 de marzo de 2024. Fue con el Cádiz CF en Vallecas. La operación en el Hospital Begoña de Gijón llegó dos meses y medio después.

El asturiano Jorge Meré tras ser operado en Gijón. LA VOZ

«No estoy retirado»

Ahora está libre y llega a prueba al Racing de Santander, que acaba de decir adiós a Javi Montero. Lo hace por petición propia y con el beneplácito de José Alberto López, entrenador racinguista, que lo conoce de su etapa en Mareo.

Jorge Meré, que llegó a ser internacional español Sub 21 y a completar entrenamientos con la absoluta, trabaja para tener una nueva oportunidad. El club montañés ha accedido a la solicitud del central asturiano, que ahora tendrá que ganarse el puesto. Difícil es después de la inactividad, pero quién sabe si puede ser adversario de Sporting y Cádiz CF esta temporada.

Él no pierde la esperanza, pues como ya señaló a finales del pasado mes de abril: «Queda mucho por delante, mucho por demostrar y mucha boca que callar. Lo más importante es que tengo muchas ganas. Me queda mucha guerra que dar».

Porque él asegura que «la rodilla está bien, al cien por cien, plenamente recuperada».

«Cuando pasan estas lesiones parece que te olvidan, pero yo sé el fútbol que tengo. Cuando te lesionas y te quedas sin equipo parece que ya estás acabado. Me molestan esos comentarios: no estoy retirado y retiraré yo a alguno antes. La motivación nunca nadie me la va a quitar», continúa.