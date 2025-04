Jorge Meré, excentral de Sporting y Cádiz CF: «No estoy retirado y retiraré a alguno antes»

Jorge Meré ha vuelto a hablar y lo ha hecho en 'Radio Marca Asturias' en la previa del Cádiz - Sporting, la cita entre su último equipo en España y la escuadra en la que se hizo un nombre en el mundo del fútbol.

Sin equipo en la actualidad tras sus dos últimas etapas en el Cádiz CF, donde estuvo a préstamo por el América de México, el central asturiano trabaja para tener una nueva oportunidad. Lo hace con 28 años recién cumplidos y un importante historial de lesiones a su espalda.

Jorge Meré perteneció al América hasta finales del pasado año 2024. Había vuelto tras su pasada temporada en el Cádiz CF. En La Tacita de Plata había sufrido una grave lesión en el ligamento cruzado anterior en el mes de abril de 2024. Después tuvo que ser operado.

Jorge Meré tras superar con éxito su operación. CÁDIZ CF

Pese a llevar un año entero en el dique seco, el excentral de Cádiz CF y Sporting no arroja la toalla: «Queda mucho por delante, mucho por demostrar y mucha boca que callar. Lo más importante es que tengo muchas ganas. Me queda mucha guerra que dar».

Porque él asegura que «la rodilla está bien, al cien por cien, plenamente recuperada».

«Cuando pasan estas lesiones parece que te olvidan, pero yo sé el fútbol que tengo. Cuando te lesionas y te quedas sin equipo parece que ya estás acabado. Me molestan esos comentarios: no estoy retirado y retiraré yo a alguno antes. La motivación nunca nadie me la va a quitar», continúa.

Las lesiones truncan un futuro esperanzador

Ahora desde la distancia le toca ver el Sporting - Cádiz. Aunque es natural de Oviedo, Jorge Meré se formó en Mareo y dio el salto al primer equipo del Sporting hace ahora una década. Entonces consiguió el ascenso a Primera con Abelardo como entrenador.

Jorge Meré se convertía con 18 años de edad y en Primera en una de las grandes esperanzas del fútbol español para su defensa. Tanto que estuvo en la recámara del Barça. Al final se marchó a jugar con el Colonia en la Bundesliga y después a México con el América. Su carrera deportiva se estancó.

Jorge Meré durante su etapa en el Cádiz CF. EFE

En Cádiz tuvo la oportunidad de llegar cedido para volver a Primera. Fue en dos temporadas distintas. Algo más de 20 encuentros oficiales en total entre los dos cursos, con un primer ejercicio ilusionante y un segundo curso truncado por la grave lesión y el descenso a Segunda en una temporada desesperante.

Ahora lo ve desde la distancia. Y afirma: «El Cádiz CF tiene equipo para mucho más, para pelear por el ascenso, pero la Segunda es muy complicada».