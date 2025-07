Comunicado de Quique Pina tras la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Murcia

Ya se avisaba en las últimas horas que Quique Pina volvería al ataque este miércoles 16 de julio y así ha sido. El murciano ha emitido un comunicado en el que hace referencia a la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Murcia. El comunicado dice así:

«Tras multitud de suspensiones, con fecha 10 de julio de 2025, ha sido dictada la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Murcia que desestima íntegramente la demanda de responsabilidad que Manuel Vizcaíno, bajo la cobertura de hacerlo como Cádiz CF, interpuso contra mi persona y que conllevó a mi cese injusto como consejero delegado del Cádiz CF, demostrándose que no existió, según la sentencia, ninguna justificación y fue solo un falso pretexto para dicho cese.

Además, la sentencia condena a las costas al Cádiz CF, en una reclamación de más de 550.000 euros.

Ni una sola de las peticiones del Sr. Vizcaíno en la acción de responsabilidad promovida por él, han obtenido pronunciamiento favorable.

Todos estos gastos del procedimiento judicial instado de manera tan injusta como ilegítima, incluidas las costas de un proceso de más de 550.000 euros han de ser asumidas por el Cádiz CF. Y este ingente gasto solo por la maliciosa actitud del presidente que considera al club como un arma lacerante en su pugna personal contra mí. Un nuevo expolio contra el club y de nuevo el Sr. Vizcaíno esquilma el patrimonio del Cádiz CF, en luchas particulares porque con seguridad no será él quien pague las consecuencias de tan nefasta decisión, como se ha puesto de manifiesto con la sentencia.

Quique Pina. La VOZ

La sentencia deja a cada uno en su lugar, se hace justicia nuevamente. Sin perjuicio de que se conozca el contenido y motivación dada por la juzgadora, que es detallada, trataré de sintetizar lo pedido y los motivos para desestimar sus pretensiones. Ya en su momento resultaba inverosímil que se pretendiera responsabilizarme de un pago efectuado al Sr. Cordero por un despido que el mismo Cádiz CF, asumió como improcedente, por evidentemente serlo. La sentencia merece un breve análisis.

Se afirmó, sin ser cierto, como lo demuestra no solo la sentencia, sino incluso también los documentos aportados y que se cita, que por parte del Sr. Pina se habían suscrito documentos sin conocimiento del Consejo de Administración.

Pero es que, además de tener conocimiento siempre, la contratación de director deportivo era, sin duda alguna, competencia del Sr. Pina.

EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 238.1 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, LOCOS POR EL BALÓN, S.L. PROPONE LA ADOPCIÓNcDE ACUERDO DE JUNTA GENERAL PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DEcRESPONSABILIDAD CONTRA EL CONSEJERO D. ENRIQUE PINA CAMPUZANO.cTODO ELLO, POR INFRACCIÓN DE LOS DEBERES DE DILIGENCIA Y SU LEALTAD EN EL DESEMPEÑO DE SUS COMETIDOS EN LOS ARTÍCULOS 225 Y SIGUIENTES DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL.

Los hechos que fundamentan el ejercicio de la acción, a título enunciativo, consiste en:

- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS sin información ni conocimiento del Consejo de Administración, que ha comprometido los intereses societarios.

En los diversos pleitos que el Cádiz CF o el Sr. Vizcaino le ha puesto a Enrique Pina, CALAMBUR u otros… No se ha podido tan siquiera demostrar que hubiera un solo contrato, documento por mínimo que fuera que se hubiera pactado en nombre de la entidad con un tercero del cual no tuviera conocimiento previo el Consejo de Administración del club. No obstante, la facultad para llegar acuerdos relativos a la parcela deportiva le correspondía en todo caso al Sr. Pina como así han puesto de manifiesto una y otra vez los Tribunales.

Quique Pina y Manuel Vizcaíno en el pasado. F. J.

- Actuaciones fraudulentas, en operaciones de traspaso de jugadores, incluyendo primas respecto a derechos, en contra de los intereses del Cádiz CF.

Ni por parte del club ni por parte del Sr. Vizcaino se ha denunciado o puesto de manifiesto en ningún Tribunal la existencia de alguna operación fraudulenta en traspaso de jugadores en contra de los intereses del Cádiz Club de Futbol (a día de hoy desde diciembre de 2018). Es más en el acuerdo existente con el agente del jugador Álvaro García, dicho documento previamente había firmado el Sr. Vizcaino. Acuerdo que el Cádiz Club de Fútbol SAD llevo a los tribunales civiles y, como no podía ser de otra forma, perdió y por el cual interpuso querella contra el agente, así como contra mi persona y que en su día fue archivada careciendo de fundamento alguno.

Nuevamente utilizando al Cádiz CF para el pago de todos esos procedimientos judiciales.

- Intervención en la revelación de datos societarios, amparados por el deber de 'mutatio libelis confidencialidad'.

Siguiendo el tenor del punto anterior, en ningún procedimiento judicial del Cádiz Club de Fútbol contra mi persona se ha podido demostrar, ni mínimamente que yo haya cometido una revelación de datos societarios o incumplido deber alguno de confidencialidad.

- Perjuicio a la imagen de la Entidad, como consecuencia de la implicación en las Diligencias Previas 160/16 del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Nuevamente, y solo respondiendo a los intereses bastardos y espurios del Sr. Vizcaíno, llegó a personarse en un procedimiento judicial por el Cádiz CF. A pesar del enorme esfuerzo económico que supone, la propia Audiencia Nacional expulsó al Cádiz CF, al carecer de condición de perjudicado. Toda esa presencia en la Audiencia Nacional se realizó con la insana intención de Sr. Vizcaíno de obtener información para ser utilizada para difamar mi persona.

Sr. Vizcaíno utiliza el Cádiz CF como si de su cortijo se tratara con la única finalidad de apartarme de un club tan querido como respetado por mí. La única obsesión del Sr. Vizcaíno ha sido en estos años apartarme del Cádiz CF para que no pudiera interferir en su afán de obtener los máximos beneficios posibles. Hoy el Cádiz CF no está como cuando me obligaron a salir de él. Ha traicionado la confianza que yo mismo deposité en él al ser socios igualitarios en una sociedad que era la accionista mayoritaria del Cádiz CF y que utiliza para obtener cuantas mayorías le vienen bien a sus intereses. Pero no solo yo me siento traicionado, lo que más duele es ver como ha traicionado a toda una ciudad como es Cádiz y su equipo. Pero, con la inestimable ayuda de la Justicia que he solicitado, creo que también al Sr. Vizcaíno le llegará su momento.

Rueda de prensa de Quique Pina en Cádiz. NACHO FRADE

Con el paso del tiempo y al volver la vista atrás solo nos queda ver un Cádiz CF, más alejado que nunca de su gente y un Cádiz CF, quebrado económicamente mientras las cuentas particulares se llenan.

Como les vengo diciendo no hay más allá, se podrán argumentar y publicarán acuerdos con Ayuntamientos como el de El Puerto de Santa Maria, sobre proyectos ilusorios que no son más que humo. Expectativas bursátiles imposibles, enredados en multitud de sociedades con un mismo denominador común, Sr. Vizcaíno y Sr. Contreras, mano a mano y poniéndolas.

Duele ver como un club con una afición tan grande como el Cádiz CF, no es hoy más que una sombra de un proyecto que dio sus frutos y que ahora agoniza.

Yo seguiré luchando por recuperar el Cádiz CF al lugar que merece, seguiré luchando por lo que siento como propio, seguiré luchando por esa maravillosa afición, por vosotros.

Atentamente,

Quique Pina».