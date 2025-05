Vizcaíno: «Estoy feliz en el Cádiz y quiero seguir muchos años más»

Había ganas de escuchar al presidente del Cádiz CF tras varios meses de silencio y una temporada más mala que regular y Manuel Vizcaíno dio la cara este miércoles 28 de mayo. «He estado un tiempo callado porque era prudente y había que reflexionar como club y a modo personal. Por eso he tardado en hacer declaraciones. Lo más justo era hacer una rueda de prensa», manifestó antes de decir que la semana que viene comenzará su gira por los diferentes medios de comunicación.

Como aficionado al fútbol sabe y respeta que merece la crítica de su afición, pero lo que no va a aceptar es la «mofa y el insulto». E insiste. «No lo voy a aceptar. Que me llamen mafioso o hijo de puta no es de recibo. Vamos a echar del estadio a los que insultan porque tenemos el mismo derecho que el resto», se reiteró.

No tiene reparos en suspender la gestión deportiva de este año. «Calificaría la temporada a muy deficiente, en mi época del colegio eso era del 0 al 2. Respecto a la afición hago dos lotes: La afición enfadada con razón con su equipo tras cuatro años en Primera y hemos hecho una temporada desastrosa y luego están los que mediante el insulto acaparan. A los primeros les respeto», manifestó dejando en evidencia a los que ya de por sí se evidencian descalificando en público.

El verano pasado habló de revolución y no se dio y en este momento ha hablado de «cambio radical en la plantilla». No dijo cómo pero sí que se va a hacer. «Lo haremos en los próximos días o meses porque esto no es freír un huevo», matizó sin explicar el cómo se quitará de encima a tanto jugador ya amortizado pero con contrato.

Además, este año la cosa se complica porque el club tiene «un potencial menor que el año pasado porque la ayuda al descenso ha sido menor». En la misma línea, espera que las salidas «sean lo menos gravosas posibles» así como que «en caso de traspaso sea los más beneficiosos para el club y poder conformar una plantilla a la altura del Cádiz CF de los últimos años. No voy a desvelar cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer», insistió.

Lo que parece ya asumir es lo que no ha asumido en los dos últimos años tras defender y renovar tanto a jugadores que ya no ilusionaban en la grada. Por eso, trabajará para que «la afición vuelva a sentirse representada y volver a tener los ojos vidriosos cuando vea a su equipo». Y dijo. «Que volvamos a ese hambre, que no significa que tengan 20 años sino con la vergüenza de competir por el amor a unos colores y a un proyecto».

También tuvo momentos en los que sacó pecho. Por ejemplo, para recordar que «es la segunda vez en la historia que el Cádiz CF lleva diez años en el fútbol profesional».

A vueltas con la plantilla, la del 25/26 estará por debajo de los 35 kilos del pasado año. En este punto, Vizcaíno dijo que el presupuesto de este año «va a depender de la venta de jugadores y de más ajustes presupuestarios. El límite salarial es un dinero que está vivo. Habrá disminución del presupuesto, eso sí». Y recordó que este año el Cádiz CF «era la tercera o cuarta plantilla más cara de Segunda». Además, hizo autocrítica, que ya faltaba. «Habíamos abusado de creer en una plantilla que venía de Primera y han venido chavales de Primera RFEF que nos ha pasado por el lado», manifestó en lo que fue una crítica velada a sus jugadores.

No solo debe abaratar costes en el primer equipo, también en la plantilla de empleados porque «teníamos una plantilla muy cargada de estar cuatro años en Primera y en Segunda teníamos que ir reduciendo; a todos nos duele el bolsillo. Tenemos que ir ajustando las necesidades de un club que ha bajado y que tenemos que partir de cero».

Tuvo tiempo para mandar balas fuera de la sala de prensa. Por eso, comentó que «respecto a 'fake news' y mercenarios de la comunicación no voy a referirme», dijo en alusión a la visita de los jugadores a Hacienda y algunas que otras informaciones aparecidas «en cuentas 'fake' y mercenarios de la comunicación» no presentes en la rueda de prensa de este miércoles.

Evidentemente, el ambiente en Carranza es muy negativo para el equipo, lo que entiende Vizcaíno que se debe por los malos resultados, no por el discurso institucional u otros motivos de otra índole. «Mi experiencia me dice que cuando se gana las cosas se ven de una cosa y cuando se pierden se ven de otra», comentó.

Avanzó otro secreto a voces y es la reestructuración en el equipo de la dirección deportiva, «algo de lo que se hablará en rueda de prensa la semana que viene y con los integrantes de la misma».

En cuanto a Garitano, «lo traje para no bajar», dijo antes que nada. Además, valoró su personalidad porque «tiene experiencia, con su carácter vasco, claro y directo». Además, como presidente siempre le dijo después de cada partido que el objetivo era «mantenernos, no irnos a la deriva como se estaba yendo el barco. Y lo ha conseguido y muy bien».

Lo anterior le vino bien para argumentar la poca pujanza en el mercado de invierno pasado. «Era el momento de salvarse, no de pensar en cosas raras. Teníamos que recomponer al club y a la plantilla; no era el momento de jugar al doble a nada como en otros mercados porque eso al final te pasa factura», manifestó razonando.

Además, también dijo que su futuro «lo ve con Rafael Contreras seguro». Una afirmación le dio pie para decir que no está en su cabeza vender de ningún modo. «Me gusta mucho lo que viene. No tengo intención de vender porque me siento feliz en Cádiz y cada día lo quiero más. Cuando me vaya, espero dentro de mucho tiempo, seguiré teniendo una casa en Cádiz para dar mis paseítos sin GPS», comentó aludiendo a una expresión ya empleada para hacer chanza con el que fue su socio Quique Pina.

Sobre Sportech dijo que el proyecto «está más vivo que nunca y posiblemente, en breve, lo veremos».