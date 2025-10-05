El Cádiz CF sale de los puestos de ascenso directo

El Cádiz CF ya no está en los puestos de ascenso directo a Primera ni es colíder. La derrota en Las Palmas de Gran Canaria, primer tropiezo de la temporada, hace que los amarillos den un pasito atrás.

Así desaprovechó su segunda oportunidad consecutiva de ser líder en solitario de la categoría de plata. Por ahora no ha podido ser.

El 1-0 en tierras insulares deja al Cádiz CF en la tercera posición con 15 puntos. Está a uno de los colíderes Deportivo y Racing de Santander. Y tiene un punto más que Andorra y UD Las Palmas (su primer y reciente verdugo), dos de ventaja sobre el Huesca (su siguiente adversario en LaLiga Hypermotion) y tres sobre un elenco de equipos que ya están fuera de la zona de 'play off' de ascenso como son Burgos, Valladolid y Almería.

El Cádiz CF está ahora en la zona de 'play off' de ascenso a Primera. ARABA PRESS

Siete puntos sobre el pozo

La distancia sobre la zona de descenso a la Primera RFEF es de siete puntos. Es la diferencia con el Málaga, equipo que delimita la zona de descenso en la que también se encuentran Cultural y Deportiva Leonesa (siete puntos con un encuentro menos) y los colistas Zaragoza y Real Sociedad B (ambos con media docena de puntos).

Eso sí, tan igualado está el panorama que además del Málaga, aunque sin estar en la zona de descenso, también tienen ocho puntos Albacete Balompié (con un encuentro menos), Mirandés y Granada.