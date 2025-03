Cádiz - Granada, en directo: minuto a minuto, resumen y goles del partido de La Liga Hypermotion 24/25

Seguir ganando para seguir soñando. Es el objetivo del Cádiz en su partido ante el Granada del Estadio Carranza. Un duelo entre dos recién descendidos que aspiran a estar más arriba en la tabla clasificatoria.

Los de Garitano saben que un triunfo les permite continuar con una escalada que les puede llevar a buenas cimas. Sigue todo lo que pase en el Cádiz - Granada con la previa, el encuentro y las reacciones aquí, en Canal Amarillo.

Buenas tardes cadistas!!! Comenzamos con el Cádiz vs Granada, saludos de Rubén López