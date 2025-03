Garitano: «Me encanta que creemos ilusión y que la gente piense que podemos estar más arriba»

A Gaizka Garitano le podrán tirar más flores que nadie pero el vasco es un témpano de hielo. Sereno y pocas sonrisas, el entrenador del Cádiz sabe que aún no se ha conseguido nada y que si su equipo quiere conseguir algo importante tiene que apretar aún más de lo que está haciendo. Se puede alcanzar algo más que la permanecia pero para ello la proeza debe ir en aumento.

Por lo pronto este Cádiz gustará más o menos pero tiene una idea de juego y eso suele dar resultados. «Hemos aprovechado el error del rival. Tiene mucho mérito que hayamos aguantado tan bien al Granada sin que hayan tirado una sola vez a puerta durante la segunda mitad. Hemos hecho un trabajo enorme durante todo el encuentro y creo que es una victoria muy importante».

Garitano entiende que «solo pensamos en ganar cada partido y si vamos ganando te va acercando arriba y te aleja de abajo. No voy a mirar la clasificación, no me preocupo de eso, solo del partido de la semana que viene y levantar la situación que teníamos. Es cierto que nos estamos alejando de abajo y eso es lo importante«.

Con bajas, elogía a jugadores como Matos y Melendo. «Tenemos bajas en los extremos y eso hace que nos cueste refrescar las bandas, de ahí que jugadores como Matos esté haciendo un trabajo enorme en una posición que no es la suya». También hizo referencia a Melendo: «Es un jugador que me gusta mucho. Ha estado mucho tiempo lesionado y ahora está cogiendo ritmo. Hoy ha jugado 65 minutos y estoy contento de recuperarlo para el fútbol. Cada vez se encuentra mejor y seguramente lo usaremos cada vez más. Si fisicamente aguanta jugará cada vez más, evidentemente».

Otro piropo para un paisano que repetía en el lateral derecho. «Zaldua es un soldado. Ha estado mucho tiempo a la sombra de Iza pero siempre de una manera muy profesional. El otro día en Málaga lo hizo bien y se merecía jugar hoy. No me gusta quitar a un jugador que lo hace bien y por eso creía que merecía hacerlo ante el Granada».

El Ramadán, en el Cádiz CF

Garitano destaca de su equipo su enorme sacrificio. «Estoy muy orgulloso del grupo que tenemos. Han entendido bien que en esta categoría hay que remar y competir. Se habla mucho de jugar pero lo importante en Segunda es competir. Somos un equipo fiable y un equipo reconocible. Estoy orgulloso del grupo que tenemos y como entrenamos«.

«Me encanta que creemos ilusión y que la gente piense que podemos estar más arriba. Venimos de una situación de descenso y pasar de ahí hasta los seis primeros el recorrido que hay que hacer es enorme. Lo estamos haciendo pero para conseguirlo tenemos que sumar mucho más. Lo vamos a intentar y que todos nos apreteis porque me gusta tener la exigencia alta», explicaba respecto al ambiente que se está generando.

Un camino en el que los partidos de Carranza son fundamentales. «Fuera de casa cuesta mucho ganar y sabemos que en casa tenemos que sumar muchos puntos y que los rivales vengan aquí a pasarlo mal. La afición del Cádiz aprieta mucho y es una ventaja que no podemos perder».

Y por último, el cambio de Diakité. Garitano lo achacaba a la tarjeta y a la situación que vive el jugador por el momento religioso en el que se encuentra que le impide nutrirse de la mejor manera. «He quitado a Diakité por la amarilla y el Ramadán. Lleva dos semanas y no se encuentra al cien por cien para jugar. En una suma con la tarjeta que tenía y la posibilidad de que viera la segunda creía que en el descanso lo mejor era quitarlo entendiendo que quizás no iba a estar fresco para aguantar todo el partido«, concluía.