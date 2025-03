Escribá se despacha a gusto contra Hongla por el error en el gol: «Esa chorrada nos ha costado el partido, que lo haga ahora con Camerún»

Sin pelos en la lengua y total viendo que este lunes puede estar en la calle Fran Escribá fue con todo a una rueda de prensa en la que la diana era uno de sus jugadores, Hongla. El futbolista de Camerún tuvo un error muy grosero que costó un gol, tal cual, pero lo cierto es que el Granada no tiró a puerta en toda la segunda parte. Sin embargo, Escribá prefirió morir matando y achacar toda la derrota al centrocampista del Granada.

«Hemos perdido el partido en el gol. Teníamos el choque controlado, sabíamos qué nos iba a plantear el Cádiz. Le dimos un error muy grave a nivel individual al rival. Nos hubiera gustado tener una segunda parte mejor pero ese gol nos ha hecho mucho daño. En la segunda parte no hemos generado ocasiones claras y eso nos ha pesado», destacaba.

Para el míster del Granada todo cambió con el error de Hongla al que le dio hasta en el carnet de identidad «Sabíamos lo que teníamos que hacer y cuando un jugador hace una chorrada de esas pues pierdes un partido. Para mi el error del gol es inexplicable y las explicaciones las tiene que dar él. Hay errores que sí me entran en la cabeza y otros como este que no. El daño es colectivo y ahora que Hongla haga ese error con Camerún y lo haga tres veces pero lo que ha supuesto para nosotros es tremendo«.

Sobre el Cádiz, Escribá ni mucho menos lo descarta. «Hay todavía muchos puntos para meterse en el play off. El Cádiz no está ni mucho menos descartado. El Cádiz es un equipo que sabe manejar el ritmo del partido, simulan golpes y saben parar el encuentro. Creo que en la línea del partido era lo que estábamos viendo hasta el gol. Hemos generado poco en la segunda parte porque el Cádiz ha defendido muy bien. Este equipo de Garitano está demostrando que es un equipo difícil al que hacerle goles. Hay una parte de demérito nuestro está claro, hemos metido todo el poderío ofensivo que teníamos pero no hemos daño», concluía.