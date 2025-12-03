Cadistas Fin@s no se olvida de 'uno de los nuestros': premio a Chris Ramos

Chris Ramos ha sido distinguido por la Asociación Cadista de Jerez y Comarca, Cadistas Fin@s, como vencedor de la XXII edición de los Premios Cadistas Fin@s.

El delantero gaditano, ahora en las filas del Botafogo en Brasil, recoge el testigo de Oli y Armando y pasa a formar parte de un palmarés que ha ido sumando protagonistas desde hace más de dos décadas.

Con esta elección, la Asociación pone en valor la trayectoria de un gaditano y cadista ejemplar, profundamente identificado con la camiseta del Cádiz CF y referente de compromiso dentro y fuera del terreno de juego. Se subraya, además, su figura de «delantero de los de antes»: futbolista sacrificado, generoso en el esfuerzo y dispuesto a darlo todo por un escudo al que se siente vinculado desde la infancia.

Aunque no fue nada sencilla la temporada 2024-2025, con el Cádiz CF recién descendido desde Primera y no pasándolo bien en Segunda, Chris Ramos se convirtió en el máximo goleador del equipo con diez goles, registrando la llamativa estadística de que cada encuentro en el que vio puerta se saldó con victoria amarilla. Esto se tradujo en 24 de los 55 puntos con los que el equipo cerró el campeonato.

Además, Chris Ramos disputó 37 encuentros, siendo uno de los tres futbolistas más utilizados del plantel. Una pieza clave para Paco López, primero, y para Gaizka Garitano, después.

El delantero gaditano Chris Ramos. ARABA PRESS

El adiós de uno de los nuestros

El delantero gaditano se despidió el pasado verano rumbo al Botafogo brasileño. Lo hizo en calidad de cedido después haber disputado 92 encuentros oficiales con la camiseta amarilla desde su debut en San Mamés en Primera, un viernes de febrero de 2023. Su último partido con el Cádiz CF tuvo lugar en el Nuevo Mirandilla frente al Sporting de Gijón, con triunfo por 1-0 gracias a un gol suyo, antes de abandonar el césped lesionado en el último viernes de abril de 2025.

Chris Ramos firmó 16 goles en total y dio siete asistencias en dos temporadas y media, consolidándose como uno de los referentes ofensivos recientes del club.

Para la Asociación Cadistas Fin@s, «Chris Ramos representa los valores que nuestro colectivo quiere premiar: compromiso, humildad y pasión por el Cádiz CF. Su entrega en cada partido y su identificación con el club lo convierten en un ejemplo para cualquier cadista, dentro y fuera del campo».

Chris Ramos, galardonado con los XXII Premios CADISTAS FIN@S

El ariete se une así a un cartel de galardonados que empezó en el año 2004 con Raúl López. Después han recogido el reconocimiento otros cadistas o personas vinculadas al Cádiz CF como Abraham Paz (2005), Michael Robinson (2006), Víctor Espárrago (2007), Fleurquin (2008), Javi Gracia (2009), Kiko Narváez (2010), Enrique Ortiz (2011), Andy y Lucas (2012), Hugo Vaca (2013), Álvaro Cervera (2016), Álvaro García (2017), Alberto Cifuentes (2018), Garrido (2019), Álex Fernández (2020), 'Pacha' Espino (2021), Conan Ledesma (2022), Sergio González (2023) y Oli y Armando (2024).