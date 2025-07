El cadismo espera con expectación la vuelta de Ontiveros

La afición del Cádiz CF está expectante con un asunto: la evolución de Javi Ontiveros. Cuando faltan dos semanas y media para que empiece la nueva temporada liguera, el futbolista malagueño no está plenamente operativo.

Hace un par de semanas ya apuntaba Juan Cala, director deportivo del Cádiz CF, que con Ontiveros había que ir con calma y precaución. «Ontiveros está entrenando con el grupo. Estamos tomando más precaución con él porque ya acabó con molestias la temporada pasada y no queremos que suceda lo mismo este curso», avisaba el lebrijano.

Los días han pasado, el equipo ha disputado varios encuentros amistosos y Ontiveros no ha pisado el rectángulo de juego en ellos. Y eso, con el estreno liguero ante el Mirandés a la vuelta de la esquina, hace pensar inevitablemente que el futbolista de Marbella no estará a su nivel en el estreno liguero. Es cuestión de plazos y sensaciones.

Ontiveros no ha formado parte de la convocatoria del Cádiz CF en ninguno de los amistosos celebrados hasta la fecha. Y no porque no entre en los planes de Gaizka Garitano o del club como sucede con otros jugadores. Su caso es el que es.

El último encuentro de Ontiveros con el Cádiz CF fue ante el Almería. Era el viernes 9 de mayo, con motivo de la 39ª jornada de LaLiga Hypermotion, y el atacante disputaba medio tiempo saliendo como suplente. Su equipo ganó 2-1 y la permanencia ya estaba amarrada.

Javi Ontiveros disputó su último encuentro con el Cádiz CF hasta la fecha ante el Almería en tierras gaditanas. NACHO FRADE

En el dique seco

Ahí se terminó la participación de Ontiveros, que no jugó en los tres encuentros restantes. Gaizka Garitano lo había utilizado con molestias, dosificando sus minutos porque dejó de estar bien debido a sus problemas físicos. Jugó porque era determinante en el Cádiz CF de la pasada temporada, un equipo en descomposición que se salvó en gran medida por la espectacular actuación del malagueño durante gran parte de la temporada.

Hasta la victoria en los Campos de Sport de El Sardinero ante el Racing de Santander, Ontiveros había sido el líder indiscutible del Cádiz CF y uno de los mejores jugadores de LaLiga Hypermotion, de los más determinantes con mucha diferencia. Era el mes de febrero y él había dejado con vida a los amarillos en el peor momento del curso. También había reavivado la escasa llama de la esperanza durante el inicio de la etapa de Gaizka Garitano. Sin embargo, con Ontiveros tocado dejó de aspirar el Cádiz CF a algo más que una sufrida permanencia. Si es que alguna vez se aspiró a algo más de eso.

Javi Ontiveros fue el líder indiscutible del Cádiz CF la temporada pasada. ANTONIO VÁZQUEZ

Su nombre llegó a estar en el punto de mira porque perfectamente podía dar el salto a Primera de cara a la nueva temporada (sobre el papel era de los jugadores por los que el Cádiz CF hubiese podido sacar una buena cantidad económica con una hipotética venta), pero los problemas físicos pasaron factura. Ontiveros acabó dolorido y agotado, y todavía no ha vuelto a jugar. Su caso provoca la lógica intranquilidad en el cadismo.

Mientras tocará esperar y ver que su evolución vaya por buen camino. Sin lugar a dudas, y junto a Suso, es uno de los pilares del nuevo Cádiz CF.

En Cádiz Ontiveros se asentó y demostró su mejor versión, la que llevaban años esperando. En La Tacita de Plata, donde tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028, esperan la mejor versión del malagueño, que en septiembre cumplirá 28 años de edad, con los brazos abiertos. ¿Cuándo volverá? Es la gran pregunta que todos se hacen.