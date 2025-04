A perro flaco todo son pulgas

No andan bien las cosas para el Cádiz CF y peor que se le pueden ir poniendo si se aprecia su más cercano horizonte. De entrada, este sábado se aproxima el Elche, líder de una categoría a la que este año regresaba el conjunto gaditano tras cuatro en la elite. Y todo indica que se medirá sin su mejor jugador y máximo goleador de la temporada, Javier Ontiveros.

El jugador malagueño lleva sin entrenar desde este pasado lunes y no está a pleno rendimiento para afrontar el próximo compromiso liguero. Ontiveros lleva sin dar su mejor versión desde mediados de febrero que tuvo una actuación estelar en la victoria en el campo del entonces líder Racing de Santander. Desde entonces, y a pesar de intentarlo de todas maneras, lo cierto es que el ex del Vilarreal B no ha conseguido dar todo lo que estaba dando hasta el momento.

A falta de dos días para el encuentro frente al conjunto franjiverde, lo cierto es que su participación está en el aire. Debido a sus ausencias de esta semana, Gaizka Garitano ha subido a los entrenamientos del primer equipo a los canteranos Javirro y Basdita.