Antonio Hidalgo sobre el Cádiz CF: «Ellos se juegan el respeto, la profesionalidad y los futuros contratos»

Antonio Hidalgo está completando una gran temporada con el Huesca, la segunda consecutiva tras relevar a 'Cuco' Ziganda el pasado ejercicio. Eso sí, el entrenador catalán del equipo altoaragonés, extécnico de Sabadell y Sevilla Atlético, sabe que todavía queda por poner la guinda con una posible participación en el 'play off' de ascenso a Primera. Es difícil pero todavía es posible. Ya hablar de ascenso son palabras mayores.

«Estamos con muchísimas ganas de que llegue el encuentro, preparándolo al detalle y al milímetro como cada semana. Nuestras opciones no son muchas, pero las vamos a apurar hasta el final. Tenemos la convicción de traerlo a El Alcoraz en la última semana y queremos vivirlo con los nuestros, con opciones de entrar en el 'play off' de ascenso. Es complicado porque estamos a cuatro puntos y sólo quedan seis en juego», señala Antonio Hidalgo en la previa del Cádiz - Huesca.

El Huesca ha conseguido con creces su objetivo inicial, que era la permanencia. Ahora busca el premio. Al otro lado estará un Cádiz CF que ha logrado lo que al principio buscaba el Huesca, pero que ya no puede aspirar a un ascenso que pretendía al empezar. El mundo al revés. Son las sorpresas del balompié.

Este cambio de objetivos no tranquiliza a Antonio Hidalgo de cara a la cita liguera de este domingo a las 18.30 horas en tierras gaditanas. «El Cádiz CF nos va a poner las cosas muy difíciles. Mis jugadores están convencidos de ir a ganar y yo se lo recuerdo. Ellos entienden que hay que seguir empujando e ir al límite. Tenemos que sacar los tres puntos para seguir teniendo opciones», avisa.

Por eso apostilla el técnico de Granollers: «Tenemos que hacer nuestro trabajo en Cádiz. Será un encuentro que se decidirá por detalles».

«El Cádiz CF tiene una plantilla de muchísimo talento»

Sobre su próximo rival, que tiene ya todo hecho, Antonio Hidaldo detalla: «No tengo claro que el Cádiz CF no se juegue nada. Numéricamente no porque tenían un objetivo a principios de la temporada que no han podido conseguir. Sin embargo, aquí nos jugamos muchísimo todos los profesionales. Desde los jugadores hasta los entrenadores. Ellos también lo sentirán así y desde que ha llegado el nuevo entrenador han mejorado, aunque no les ha dado para llegar. Se juegan el respeto, la profesionalidad y los futuros contratos. Ellos van a preparar el encuentro al detalle».

Y el entrenador del Huesca va un poco más allá en esa desconfianza que le genera el equipo de Gaizka Garitano. «El Cádiz CF tiene una plantilla de muchísimo talento y los de arriba pueden ponerte en problemas. Tenemos que madurar el encuentro para sacar una victoria allí. No nos podemos despistar en ningún minuto», aclara.

Además de su trayectoria en los banquillos, a Antonio Hidalgo le han curtido muchísimos encuentros en el fútbol profesional con varios equipos. Por eso apostilla: «Nuestra situación es la que es. Nos centramos en ganar nosotros porque lo otro no lo controlamos. No hay nada que hacer si no ganamos en Cádiz. Con todo lo que hemos luchado nos merecemos llegar con opciones a la última jornada en El Alcoraz».

Pero deja claro que si están en esa posición, y dependiendo de Almería y Granada para ser sextos en la clasificación, es por alguna razón: «Si otros equipos tienen más puntos que nosotros es porque se lo han merecido».

De cara a su futuro, Antonio Hidalgo no adelanta nada. «Para mí es ilusionante y muy emocionante que me pidan que me quede. Me llena de orgullo sentirme uno más del club y de la ciudad», afirma. Y a continuación puntualiza: «Ahora lo más importante no es el futuro de nosotros, sino el futuro del club».

Con las bajas esperadas

En cuanto a las bajas de Huesca en Cádiz, Antonio Hidalgo no podrá contar con los centrales Jorge Pulido y Rubén Pulido. Tampoco estará Joaquín. Todos ellos sancionados. De Javi Mier señaló: «Lleva un proceso largo y está entrenando con el grupo, pero todavía es precipitado. El resto de bajas son las que son. Los que salgan lo harán perfectamente bien».

Ausencias a las que también se unen Dani Jiménez y Jordi Martín como lesionados de larga duración, además del marroquí Ayman, que estará esta jornada con el filial. «También es momento de ayudar al filial, que se juega mucho», concluye el entrenador del Huesca antes de viajar a La Tacita de Plata.