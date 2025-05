El Huesca lo tiene claro: «No hay que volverse loco ni cambiar las ideas en Cádiz»

Nada se juega el Cádiz CF el próximo domingo a las 18.30 horas en casa ante el Huesca, pero mucho se juegan los oscenses en tierras gaditanas. Es la penúltima jornada y si los locales han cerrado la permanencia y no pueden aspirar a nada más, los visitantes todavía tienen opciones de llegar a la sexta plaza y disputar el 'play off' de ascenso a Primera. Es difícil, aunque no imposible.

En este sentido, y con un cadismo en pie de guerra contra la junta directiva del club (con una manifestación programada en la previa de la cita), desde El Alcoraz insisten en centrarse en ellos mismos.

«Tenemos que hacer nuestra faena porque el Almería tiene un partido difícil, ya que va a Miranda de Ebro, un campo en el que se está viendo que a la gente le está costando», señalaba esta semana Gerard Valentín.

El futbolista gerundense del equipo aragonés insistía: «Hay que tener calma y no pensar más en la última semana, sino en la actual, en intentar recortar puntos, en acercarnos y en que la última semana estemos vivos para poder vivir otra tarde - noche mágica en El Alcoraz. El ambiente del campo también nos ayudará a apretar».

Gerard Valentín, que jugó la cita ante el Cádiz CF en la primera vuelta en El Alcoraz (3-1), aseguraba: «Que la presión la tengan los demás». Al tiempo que recalcaba: «Hay que seguir en el mismo camino de calma y tranquilidad que nos ha acompañado toda la temporada, intentar seguir empujando y que la presión la tengan los demás, que sean ellos los que no puedan fallar. Nuestra parte la vamos a hacer y lo otro no depende de nosotros».

Sobre el próximo Cádiz - Huesca aseguraba: «Cada encuentro es un mundo. No hay que volverse loco ni cambiar nuestras ideas. Hay que intentar conseguir la victoria con la misma seriedad, sin creer que vamos a ganar en el minuto uno».

Todos al unísono

En la misma línea se expresaba el central castellonense Diego González: «Necesitamos ganar y esperar que fallen otros. Lo que podemos controlar es seguir trabajando de la misma forma. Esperamos un partido muy complicado, ellos van a querer terminar su temporada en casa con una victoria. Estamos enfocados en ganar, en poder vivir una tarde buena en El Alcoraz en la última jornada. Nosotros tenemos que hacer lo que depende de nosotros, que es ganar».

Además aseguraba: «Faltan seis puntos, estamos a cuatro y tenemos opciones. Eso habla muy bien de la temporada que estamos haciendo. Es fundamental ir a Cádiz y ganar. Tenemos que tener esa fe de que va a suceder y esa convicción de que vamos a ir a Cádiz y ganar».

Las bajas del Huesca en Cádiz

Por otra parte, de cara a la cita del próximo domingo ante el Cádiz CF (18.30 horas), los azulgranas disponen de todos los jugadores excepto los sancionados Jorge Pulido, Rubén Pulido y Joaquín.

Todo ello sin contar con los lesionados de larga duración como Dani Jiménez y Jordi Martín, así como con Javi Mier, quien poco a poco va entrando en los entrenamientos del grupo.