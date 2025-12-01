Abraham Paz se pone al frente del Antequera

De excadista a excadista. El Antequera CF, que había destituido a Abel Gómez recientemente, ya tiene nuevo entrenador: Abraham Paz. El técnico de El Puerto de Santa María inicia una ilusionante aventura en El Maulí.

El portuense recala en un Antequera que está en la zona de descenso a la Segunda RFEF, pero que viene de ganar 1-3 al Eldense con dos goles de Moha Bassele y otro de Siddiki. Tres puntos que le hacen alcanzar los 16 puntos, a dos de la zona de permanencia en la categoría de bronce del balompié nacional.

Abel Gómez ya no es el entrenador del Antequera. ANTEQUERA CF

Alberto Aguilar y Álvaro Silva (otro excadista), los dos directores deportivos del club antequerano, tomaron las riendas del vestuario en la visita a Elda y ahora dejan todo en las manos de Abraham Paz, que llega procedente del St. Joseph's FC de Gibraltar, club del que ha sido su entrenador durante las últimas cuatro temporadas y con el que ha logrado tres participaciones en la Conference League.

Antes de eso, Abraham Paz, habitual en las tertulias de Canal Sur Radio, ya había sido el entrenador del Atlético Sanluqueño Juvenil B y había sido segundo entrenador del primer equipo verdiblanco.

Toda una trayectoria como futbolista que empezó en El Puerto de Santa María, formándose en el CD Safa-San Luis antes de pasar a la cantera del Cádiz CF. También militó en el Racing Club Portuense para después vivir un periplo en el primer equipo del Cádiz CF en el que fue héroe en los ascensos y villano sin quererlo en el recordado descenso a Segunda B. También militó en clubes como Hércules, Cartagena y Sabadell para después jugar en Israel y colgar las botas en Gibraltar.

La apuesta en El Maulí

«La dirección deportiva, junto al propietario, han considerado que Abraham Paz es la opción idónea para liderar el proyecto en este momento de la temporada. Su identidad futbolística, su capacidad de gestión y su experiencia encajan plenamente con la línea marcada en el proyecto del Antequera CF», señalan desde el Antequera CF.

Y añaden desde tierras malagueñas: «Desde el club queremos desearle la mejor de las suertes en esta nueva etapa y agradecer de antemano el apoyo de nuestra afición, fundamental para que la llegada del nuevo técnico tenga la fuerza y la estabilidad necesarias desde el primer día».

Su primera prueba de fuego tendrá lugar el próximo domingo en El Maulí a las 16.00 horas ante el colista Betis Deportivo, que está entrenado por Javi Medina, el joven técnico que hiciera historia en el Antequera.