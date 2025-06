Dos ex del Cádiz CF ya tienen equipos a los que entrenar

Alberto Cifuentes y Abel Gómez, quienes formaran parte como jugadores del último ascenso del Cádiz CF a Segunda hace nueve temporadas, ya tienen nuevos destinos como entrenadores.

Recordada es la etapa de Alberto Cifuentes en el Cádiz CF. El manchego vivió dos ascensos con el equipo gaditano durante los más de cinco años que fue portero de la escuadra amarilla. El primero a Segunda en la temporada 2015/2016 (con Abel Gómez como compañero de equipo) y el segundo a Primera en el ejercicio 2019/2020. El siguiente curso, justo después de debutar en la máxima categoría del balompié nacional, colgó los guantes. Sin lugar a dudas, la de Alberto Cifuentes fue una gran etapa en el Cádiz CF, siendo uno de los referentes del equipo entrenado por Álvaro Cervera.

Retirado del fútbol profesional con más de 40 años de edad, Alberto Cifuentes pasó a formar parte de la dirección deportiva del Cádiz CF junto a Enrique Ortiz y Jorge Cordero tras la salida de Óscar Arias. Eso sí, siempre con la supervisión del presidente Manuel Vizcaíno.

Después llegó la etapa de Alberto Cifuentes como entrenador del filial del Cádiz CF. El manchego sustituyó a Juanma Pavón y llegó a entrenar en 114 encuentros al Cádiz CF Mirandilla. Primero en Segunda B y después tres temporadas en la Segunda RFEF, cosechando tres permanencias llenas de esfuerzo.

Una vez culminado su periplo al frente del filial del Cádiz CF, Alberto Cifuentes cambió de aires. Primero estuvo unos meses sin entrenar tras salir del Cádiz CF después de nueve años, pero ya empezado el curso tomó las riendas del Villanovense, al que llevó al 'play out'. La remontada fue brillante para alcanzar esa plaza en una categoría en la que acabaron descendiendo de manera directa equipos como Cádiz CF Mirandilla, San Fernando CD y Balona. Sin embargo, el Villanovense no pudo superar al Real Madrid C en la eliminatoria de permanencia y también descendió de categoría.

Una vez consumado el descenso del equipo serón, Alberto Cifuentes dijo adiós y ahora se ha convertido en el nuevo entrenador de la UD Melilla. El manchego llega para relevar a Ángel Rodríguez, de manera que continuará en la Segunda RFEF, aunque ahora en el Grupo V, donde el equipo melillense quedó undécimo la pasada temporada.

Esta nueva aventura le llega a Alberto Cifuentes con 46 años recién cumplidos y una experiencia notoria en los banquillos durante las últimas temporadas.

Inicios en el Atlético Sanluqueño

Abel Gómez fue otro de los artífices del ascenso a Segunda en la temporada 2015/2016. El centrocampista sevillano también hizo posible el salto de categoría e incluso empezó el siguiente curso en la categoría de plata del balompié nacional. Sin embargo, apenas disputó cuatro encuentros y se marchó al Lorca FC, con el que volvió a subir a Segunda. Finalmente, UCAM y Atlético Sanluqueño fueron sus últimas experiencias en el fútbol como jugador. Ambas en Segunda B. Desde entonces Abel Gómez es entrenador, pasando en El Palmar del césped al banquillo.

Atlético Sanluqueño, Rayo Majadahonda y Recreativo de Huelva han sido sus destinos en estos años. Un técnico asentado en la tercera categoría del balompié nacional que únicamente puso un pie en la Segunda RFEF para ascender al Recre. Fue en la temporada 2022/2023.

Su última aventura terminó la terminada pasada en el Decano, del que fue destituido en la 18ª jornada liguera. Íñigo Vélez y Raúl Galbarro tomaron después las riendas, aunque tampoco pudieron evitar el descenso de los albiazules a la Segunda RFEF.

Ahora Abel Gómez, a diferencia del Recre, sí seguirá en la Primera RFEF. Lo hará como entrenador del Antequera, escuadra que acaba de disputar el 'play off' de ascenso a Segunda.

Abel Gómez firma por una temporada con la escuadra de El Maulí. Su objetivo es consolidar el crecimiento del club antequerano. Lo hace con 43 años de edad y tras relevar a Javi Medina, nuevo entrenador del Betis Deportivo de cara a las dos próximas temporadas.