Suso, ¿un sueño imposible para el Cádiz CF?

Mucho se viene hablando de Suso en los últimos tiempos. El futbolista gaditano señalaba hace apenas dos semanas, coincidiendo con la permanencia del Sevilla FC en Primera tras ganar a la UD Las Palmas en el Sánchez Pizjuán, que su ciclo había acabado en Nervión. «Es mi último año en el Sevilla FC», aseguraba Suso con lágrimas en los ojos. Y apostillaba: «Los ciclos hay que cerrarlos».

El jugador formado en el Cádiz CF lo decía a conciencia. Así ponía fin a un lustro en la capital andaluza. «En estos meses he trabajado bien. Es mi último año y no voy a estar aquí. Creo que los ciclos se tienen que cerrar», señalaba. Y repetía: «Sí, sí. Ya digo que los ciclos hay que cerrarlos. He tenido tres años muy bonitos y dos años muy malos en el Sevilla FC. Siempre he intentado dar lo máximo por este equipo».

De esta manera, todo hacía indicar que la posibilidad de volver a Cádiz estaba más cerca. En su ciudad, de hecho, tenía una casa a su gusto y con todas las comodidades. Todo un lujo. Seguía siendo difícil, pero ya no tan imposible.

Pero la historia no es tan sencilla y va camino de convertirse en un culebrón, tal y como puede suceder con la llegada de su compañero Álvaro García Pascual al Cádiz CF. Para empezar porque el Sevilla FC todavía confía en contar con ambos de cara a la próxima temporada.

Manuel Vizcaíno durante la rueda de prensa de este viernes. ANTONIO VÁZQUEZ

«Respetaré su decisión»

Sobre esa hipotética vuelta de Suso a Cádiz, Manuel Vizcaíno ha sido claro: «Suso tiene ofertas de Arabia de más de cuatro millones de euros netos. También me consta que el Sevilla FC lo quiere renovar y hay presidentes de Primera lo llaman todos los días».

Por tanto, su llegada no es tan sencilla y frente a eso es difícil luchar. Es más, su llegada se complica por razones obvias. Así lo aclara el presidente del Cádiz CF: «Tiene 31 años y no le puedo pedir que sea Lucas Pérez o Sergio Ramos. Tiene que mirar por su futuro y el de su familia, así que respetaré su decisión. La realidad es que hay pocas posibilidades que venga».