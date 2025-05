Álvaro García Pascual: de salvar al Sevilla FC a recalar en el Cádiz CF

Álvaro García Pascual será delantero del Cádiz CF. Tal y como apunta 'Radio Marca Cádiz', el ariete del Sevilla FC recalará libre en La Tacita de Plata el próximo verano y firmará por tres temporadas.

Según han podido corroborar LA VOZ y CANAL AMARILLO, Álvaro García Pascual está atado por el Cádiz CF desde hace algunas semanas y la participación del delantero malagueño con el primer equipo del Sevilla FC no evitarán que acabe vistiendo de amarillo.

El delantero malagueño ha sido determinante con el primer equipo del Sevilla FC. Joaquín Caparrós le ha dado confianza tras su llegada al banquillo y Álvaro García Pascual se la ha devuelto al marcar este martes el gol de la permanencia virtual del Sevilla FC en Primera. Todo ello tras marcar el tanto de la victoria tras un centro del gaditano Suso, quien tampoco continuará en Nervión y podría ser el líder del nuevo proyecto del Cádiz CF en la temporada 2025/2026.

Álvaro García Pascual acaba contrato con el club de Nervión el próximo 30 de junio y no renovará su vinculación con la entidad del Sánchez Pizjuán, aunque en las últimas fechas ha tenido protagonismo con el primer equipo. Eso sí, al marcharse Joaquín Caparrós al finalizar esta temporada, el ariete no tenía asegurada ni mucho menos su continuidad en el primer equipo. Fue una solución de urgencia para un determinado momento.

Antes de eso, García Pimienta, anterior entrenador del equipo sevillista, ya había dado oportunidades al futuro delantero del Cádiz CF con la primera escuadra del Sevilla FC. Fue en LaLiga ante el Celta en el Sánchez Pizjuán y frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y también en la Copa del Rey ante el Almería.

Una oportunidad en el fútbol profesional

Natural de Benalmádena (Málaga), Álvaro García Pascual cumplirá 23 años de edad el próximo mes de julio. Este delantero de 190 centímetros de estatura acumula esta temporada ocho goles y tres asistencias tras participar en casi minutos de juego en el Grupo II de la Primera RFEF. Uno de esos goles fue el que dio la victoria al Sevilla Atlético ante el Atlético Sanluqueño en El Palmar. Lo hizo con un poderoso remate de cabeza, que es una de sus virtudes.

Formado, entre otros, en el Vázquez Cultural (mismo club del que salió el cadista Javi Ontiveros), Álvaro García Pascual también pasó por la Liga Universitaria de Estados Unidos (Thundering Herd y Chanticleers) antes de recalar en la carretera de Utrera para formar parte del Sevilla C en primer lugar. Una apuesta, la estadounidense, que también ha seguido el gaditano Jesús Barea, otro jugador formado en la cantera del Cádiz CF que también se forjó en la Liga Universitaria de Estados Unidos y actualmente milita en la MLS con el Real Salt Lake.

«No es una trayectoria habitual, pero cuando llegué al Sevilla FC supe que era mi gran oportunidad. Sé mis virtudes y mis defectos, y por eso intento hacer valer unos y tapar los otros», señaló Álvaro García Pascual.

«Yo me quiero quedar en el Sevilla FC. Estoy como nadie aquí, vivo como un rey y me tratan genial. Ojalá me pueda quedar muchos años más aquí y dar más alegrías al Sevilla FC, pero las alegrías de verdad que se merece el sevillismo», señalaba al acabar el Sevilla - Las Palmas.

Un deseo que parece que no se cumplirá porque su destino está en el Cádiz CF.