Suso, pretendido por el Cádiz CF: «Es mi último año en el Sevilla FC»

Suso no seguirá en el Sevilla FC.

Suso llegó al Sánchez Pizjuán en el mes de julio de 2020, meses después de la explosión de la pandemia de Covid - 19. Lo hacía procedente del Milan y después de una larga etapa en el extranjero tras su paso por Liverpool, Genoa y el club de San Siro, con un paso fugaz como cedido por el Almería.

Por aquel entonces el futbolista gaditano regresaba al fútbol español y se situaba a pocos kilómetros de La Tacita de Plata, el lugar en el que empezó todo.

Ahora, con 31 años de edad, Suso acaba su etapa en el Sevilla FC y no renovará. Después de una durísima temporada en el plano individual (tuvo sus más y sus menos con García Pimienta) y colectivo, el futbolista gaditano ha sido partícipe del que puede ser el gol de la permanencia del Sevilla FC, ya que asistió al joven Álvaro García Pascual (otro de los jugadores que aparece en la agenda del Cádiz CF) en el gol de la victoria sevillista ante la UD Las Palmas (1-0).

Suso ha confirmado su marcha en los micrófonos de DAZN al terminar el Sevilla - Las Palmas. Uno de los capitanes sevillistas fue contundente en su afirmación y lo hizo al borde de las lágrimas: «En estos meses he trabajado bien. Es mi último año y no voy a estar aquí. Creo que los ciclos se tienen que cerrar».

Y no duda en corroborarlo minutos después: «Sí, sí. Ya digo que los ciclos hay que cerrarlos. He tenido tres años muy bonitos y dos años muy malos en el Sevilla FC. Siempre he intentado dar lo máximo por este equipo».

Su adiós coincidirá con una sufrida permanencia de un equipo que hasta hace muy poco era grande en Europa. Un dominador de la Europa League. «Estoy contento porque lo hemos pasado muy mal durante estos meses en los que no hemos ganado ningún partido en casa. La temporada ha sido mala y no nos lo merecíamos pasarlo así de mal, pero tampoco se lo merecía la gente. No han salido bien las cosas, pero hoy tenemos que estar contentos y orgullosos», aseguró.

En estos días llenos de tensión después la derrota en Balaídos, y antes de la cita vital ante la UD Las Palmas en el Sánchez Pizjuán, Suso ejerció de capitán y pidió el apoyo del sevillismo. Se jugaban la vida. «Le pedí un poquito y la afición ha respondido como siempre. Ellos empezaron ganando el partido. Sabía que a ellos les gustan estas cosas y que iban a responder. Hemos jugado muchas finales en los últimos años y hoy era otra, aunque era una final diferente. Es para agradecérselo a todos», apostilló.

Y concluyó: «Estoy muy contento con Caparrós. Se lo merecía porque ha sido muy valiente, ya que tenía mucho que perder aquí. Había recogido un pastelito». Todo con una despedida al unísono del sevillismo en contra del presidente José María del Nido Carrasco 'Junior'.

Suso tiene la última palabra

Ahora toca esperar acontecimientos en las próximas semanas. Y es que, tal y como apuntó 'Radio Cádiz', Manuel Vizcaíno pretende que Suso sea el líder del nuevo proyecto del Cádiz CF en Segunda. Su vuelta a tierras gaditanas, donde ya tiene residencia a su gusto, gana enteros salvo que una oferta golosa del extranjero lo evite.

Suso junto a Gonzalo Escalante en un Sevilla - Cádiz durante la temporada pasada en Primera. EFE

Hasta hace bien poco la respuesta de Suso era la siguiente: «Estamos en unos momentos bastante malos y hablar del Cádiz CF en estos momentos es inoportuno».

Ahora, con la permanencia del Sevilla FC prácticamente asegurada, el futuro de Suso se despeja. El gaditano no estará en el Sánchez Pizjuán, pero aún queda saber si volverá a Cádiz. Él tiene la última palabra.