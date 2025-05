Suso, petrodólares o corazón

El gaditano Suso cumple en junio contrato con el Sevilla, club del que ya se ha despedido de forma oficiosa a través de sus redes sociales. Hace unas semanas salía a la luz un preacuerdo que el jugador zurdo tiene firmado con el Cádiz CF, club en el que se formó antes de ser fichado por el Liverpool siendo un chaval.

El chaval se ha hecho mayor y ya no tiene, que se sepa, mercado en Primera. De ahí que su club natal se haya dirigido a él para convertirlo en el hombre franquicia del proyecto 25/26 que deberá estar en las manos de Gaizka Garitano, un entrenador que tampoco se sabe muy bien cómo encajará al todavía futbolista del Sevilla dentro de un organigrama donde el trabajo debe ser lo fundamental a juzgar por su estancia en el banquillo de Carranza.

Pues bien, lo de Suso aún debe recorrerse porque según Relevo el gaditano tiene cartel en Arabia y ya se sabe que aquí la balanza es fácil. Corazón por un lado o petrodólares por otro. Habrá que ver qué decide Suso, que se está construyendo en Bahía Blanca un chalet de 'quítame ahí ese árbol'.

Suso tiene 31 años y el Cádiz CF le habría ofrecido un contrato para los próximos tres años. Tras seis temporadas y medias en Nervión, el ex del Almería, entre otros, el club Al Ettifaq de Arabia Saudí, de la ciudad de Dammam, al este del país, se ha interesado por él para mejorar sus prestaciones. Este equipo suele estar en mitad de la tabla y dentro de su plantilla están viejos conocidos de la liga española como Álvaro Medrán (Getafe), Toko Ekambi (Villarreal) o Moussa Dembélé (Atlético).

Al '10' del Sevilla le presentan una oferta de dos años por delante y al no tener nada firmado con el Cádiz CF tendrá que replantearse su futuro hablándolo con su familia; tiene dos hijos.

Este año no ha sido todo loe feliz que deseaba en Sevilla tras un encontronazo personal con García Pimienta, anterior a Caparrós. «En el tema con Pimienta no voy a ser brusco, por el respeto que él no me ha tenido yo sí se lo voy a tener. No era un tema deportivo, era un tema personal suyo y mío, por una charla que tuvimos en cuanto a entrenamiento, básicamente», dijo el gaditano sobre su exentrenador.

Finalmente, ha terminado jugando con Caparrós y fue despedido del Pizjuán, a pesar de la crisis institucional que vive el club, con una sonora ovación que provocó las lágrimas de un jugador que ahora debe decidir entre el club de su infancia o el dinero que haría más cómoda las de sus dos hijos.