Borja Vázquez, el imparable ascenso del canterano prodigio del Cádiz CF

Borja Vázquez ha sido uno de los ocho canteranos que han sido citados por Paco López para realizar la pretemporada con el primer equipo del Cádiz CF.

Vázquez, natural de Jerez de la Frontera, es uno de los canteranos en los que más esperanzas hay puestas en el seno del club. A pesar de su corta edad, nacido en el año 2005, está derribando la puerta del primer equipo a base de buenos partidos y minutos en los filiales. La presente temporada ha compaginado el Juvenil A, que ha finalizado entre los cuatro primeros clasificados en el Grupo IV de la División de Honor, y el Cádiz CF Mirandilla en Segunda RFEF. Ha jugado un total de 34 partidos entre ambos.

La irrupción más significativa de la cantera, sin duda. Desde los 14 años con la camiseta amarilla, puede ser uno de los futbolistas destinados a triunfar. De momento, ya se ha ganado a la afición con sus actuaciones en las categorías inferiores.

Potencia, velocidad y gol son las principales características que le han servido para llamar la atención de Mauricio Pellegrino, que le hizo debutar, y ahora de Paco López, que le ha llamado para realizar su primera pretemporada con el primer equipo.

Borja Vázquez en su debut en Almería. CÁDIZ CF

Paco Lozano, uno de los técnicos que mejor conoce a Borja,ha reconocido a LA VOZ que le ve como un futbolista dispuesto a derribar la puerta del primer equipo y en momentos puntuales de la temporada puede serle útil a Paco López. Aun así no hay que tener prisa con él y dejarle madurar en las categorías inferiores, pero sería un recurso que siempre habría que tener en cuenta.

«A pesar de ser juvenil de primer año y entrenar con jugadores del equipo sénior, Borja tenía un descaro impropio de su edad y no se arrugaba en los duelos ante nadie», comenta Lozano.

Desde el club hay bastantes esperanzas puestas en el jerezano. Siempre ha jugado con futbolistas mayores que él y, a pesar de ello, ha sabido encandilar a los ojeadores del club y hacer que tengan informes muy positivos. Encontrar a un jugador así no es sencillo y el que tenga bastante margen de crecimiento es otra de las razones que asombra en las oficinas del Carranza.

Lozano, quien fuera su técnico y ahora entrena al juvenil del San Fernando CD, no duda en que será uno de los jugadores que, si las lesiones le respetan, llegará lejos con la camiseta del Cádiz CF. «Ojalá sea así. Me alegraría si así fuese y empiecen a salir jugadores que he conocido y entrenado como él, De la Rosa, Etta Eyong o Bastida. Son jugadores que conozco bien y cualquiera de ellos podría perfectamente cumplir con las expectativas del primer equipo, sólo hay que tener confianza y paciencia con ellos» afirmaba a este medio.

Tan impresionados están quienes le han entrenado que incluso se plantean la posibilidad que alguna otra cantera como FC Barcelona o Real Madrid le tengan en sus planes, ya que termina contrato en 2026 y «su fútbol les llamará la atención en cuanto su nombre empiece a sonar».

El gol marcó sus inicios en Jerez

Su imparable progresión comenzó en su tierra. Jerez fue testigo de como Borja Vázquez con tan solo 8 y 9 años ya empezaba a destacar y «era superior a todos los jugadores de su edad». Tanto fue así que en el Veteranos Xerez CD, club donde jugó en categoría benjamín, llegó a anotar 24 goles en 23 encuentros en la temporada 2013/2014 y una temporada después superaría estos números con 33 goles en 23 encuentros.

Estos impresionantes números le hizo llamar la atención de otros clubes y dar el salto, con apenas 11 años, a la cantera del Sevilla FC. Allí, se convirtió en campeón de liga en dos temporadas. Primero, con el Alevín A y luego con el Infantil A.

En la temporada 2019/2020 con tan solo 14 años, el jerezano llegó a la cantera del Cádiz CF. Su destino fue el Cadete B del Balón de Cádiz. Su ascenso era tan imparable que solo estuvo un año en el equipo juvenil y a los 17 años ya formaba parte de la plantilla del equipo Sénior de Primera Andaluza. Además, logró ganar la liga en tres temporadas.

La pasada temporada fue la de su consagración en el Juvenil de División de Honor del Cádiz CF. Comenzó bajo las órdenes de Juanma Cruz en el Juvenil A, erigiéndose como una de las figuras más diferenciales de un conjunto que hizo historia clasificándose para la Copa del Rey. En dicho torneo, Borja Vázquez anotó uno de los tres goles con el que el cuadro amarillo eliminó al Antiguoko en territorio vasco, y ahí ya comenzó a llamar la atención de un Alberto Cifuentes que nunca le perdió la pista y que lo hizo habitual en los entrenamientos del primer filial amarillo.

De hecho, el Cádiz CF anunció un día antes del debut del jerezano en el Grupo IV de la Segunda RFEF que pasaba a formar parte de la plantilla del Cádiz CFMirandilla en todos sus efectos y con carácter inmediato, ampliando así su contrato hasta 2026. Y tan inmediato fue que, un día después, disfrutó de sus primeros minutos en un duelo a domicilio ante el CD Manchego Ciudad Real. Desde entonces, Borja Vázquez gozó de regularidad bajo las órdenes de Cifuentes, y el pasado 3 de marzo realizó su mejor carta de presentación al cadismo. Ante el Racing Cartagena Mar Menor, el jerezano encaró a su par y, tras un desafortunado tropiezo, se levantó con más fuerza y se marchó en velocidad hasta línea de fondo para regalar medio gol a su compañero Luis Morales.

Era la primera asistencia de Vázquez, que una semana más tarde anotó su primer tanto en la Segunda Federación. Con un contundente remate de cabeza empataba el duelo ante el San Roque de Lepe. Una jornada más tarde, aprovechando la visita del Sevilla Atlético, la suerte se alió con el atacante. Probó fortuna con un disparo lejano que, tras tocar en un defensor hispalense, acabó entrando en la portería.

La llamada de Mauricio Pellegrino

Esta serie de actuaciones no pasaron desapercibidas para Mauricio Pellegrino, que convocó al canterano para varios entrenamientos con el primer equipo y le dio la oportunidad de debutar en el amistoso que disputó el Cádiz CF ante el Como de Cesc Fábregas el pasado 23 de marzo.

El partido más especial para él fue contra la UD Almería cuando pudo debutar de manera oficial con los mayores. Se desempeñó por el costado derecho y, a pesar del 6-1, saltó con ganas y demostró en pocos minutos que estaba con ganas de ganarse un hueco para la siguiente temporada.

A sus 19 años, Borja Vázquez ya ha captado la atención del técnico del primer equipo y, sin lugar a dudas, es un jugador muy a tener en cuenta debido a su prometedor futuro.

