Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No se trata de ninguna patología o lesión sino de una fórmula de trabajo. Consiste en llegar al máximo de la capacidad muscular de manera que en una serie de un ejercicio determinado resulte imposible hacer una repetición más. El objetivo es conseguir mejores resultados en el entrenamiento llegando al máximo de capacidad porque, aunque muchas veces terminemos agotados de una serie, es muy posible que, con un poco de empeño, podamos hacer algunas repeticiones más. Puede ser una buena opción cuando sentimos que la evolución se ha estancado, sin embargo, siempre es recomendable hacerlo de la mano de un profesional que nos asesore para evitar lesiones.

En cualquier caso, el trabajo con fallo muscular es necesario realizarlo con un compañero que nos asista tras esa última repetición. Hay que tener en cuenta que si se hace correctamente, la última de las serie supondrán un gran esfuerzo para el que quizás necesitemos ayuda ya que estaremos, literalmente, al límite de nuestras fuerzas, tanto que no podrá haber una siguiente. Por eso, vamos a necesitar asistencia para retirar las mancuernas, la barra o el elemento de carga que estemos utilizando. Sin la asistencia de un compañero, difícilmente se podrá llegar al fallo realmente.

Para llegar al fallo, no hay que tener en cuenta el número de repeticiones, sino hacerlas hasta ya no poder más, por eso es interesante utilizar una carga superior a la habitual siempre que permita la correcta ejecución del movimiento. Por eso, para arrancar, es necesario un muy buen calentamiento y llegar descansado al entrenamiento, es decir, estar un par de días sin entrenar. No se recomienda que sea el entrenamiento cotidiano sino que se realice de manera esporádica para favorecer un buen desarrollo muscular.

Este entrenamiento es para deportistas con cierto nivel de experiencia ya que es imprescindible conocerse a uno mismo y saber hasta dónde puede llegar para ajustar los límites. De otro modo, será complicado lograr el fallo muscular. También es muy importante incluir descansos en la planificación de los ejercicios para permitir una buena recuperación muscular después del esfuerzo al que se ve sometido.

Beneficios Aumenta los niveles de fuerza

Prepara el músculo para grandes esfuerzos

Favorece el buen desarrollo muscular

Sirve como estímulo para la reactivación muscular

Contraindicaciones Se considera un entrenamiento agresivo que puede favorecer lesiones como desgarros musculares

Puede causar tendinitis o contracturas

Trabajar con cargas submáximas sin llegar al fallo puede mejorar los resultados

No es adecuado para principiantes

Puede predominar el metabolismo catabólico

Fallo muscular es un contenido original de ABC.es

Temas Abecedario

Noticias relacionadas