Danza Bollywood, la disciplina que te pone en forma sin dejar de sonreír

¿Consigues visualizar los trajes típicos de India ? Los «shalwar kameez», como se llama esta vestimenta principalmente femenina, los has visto en decenas de películas donde se intenta mostrar la realidad y fantasía de esta ciudad asiática a ritmo de Bollywood , que viene derivado de Hollywood . Esta actividad, aún muy desconocida en España, guarda consigo una serie de beneficios mucho más allá que los que la actividad física pueda darnos; consigue hacer un poquito más feliz a aquellas personas que lo practican. «El Bollywood es una corriente que intenta producir sueños y crear ilusión para ayudar a la gente a seguir adelante con la vida», cuenta la bailarina y coreógrafa Shreyashee Nag, directora y fundadora de Nupura International Dance School.

La danza de la felicidad

Cuando hablamos de la danza de Bollywood tenemos que tener en cuenta que las canciones dependen del contexto de la película. Si el contexto y las canciones son muy tradicionales, la danza también será muy tradicional. Pero si, en cambio, el contexto es urbano, la canción será mucho más «movidita» y eso se reflejará en el baile en forma de street dance o incluso hip hop. Dice Shreyashee Nag que en función del tipo de canción que vayamos a bailar, se beneficiaran partes del cuerpo diferentes. «La danza de Bollywood suele ser en general muy movida con muchos movimientos diferentes, y si hay que destacar algunas partes del cuerpo, podríamos decir que se trabaja mucho las caderas, las rodillas o el cuello», explica la coreógrafa.

Además de ser una actividad en la que se llegan a perder hasta 700 calorías en una hora, aproximadamente, el bollywood es aconsejable para personas de diferentes edades por lo dicho anteriormente: la música es la que marca los movimientos . Hay mucha variedad de canciones y por lo tanto mucha variedad de coreografías que se pueden bailar eso hace que esta danza sea aconsejable tanto para niños como para adultos , siendo recomendada a todas las edades. Y si hay que señalar lo más positivo de esta actividad es el «buen rollo» que produce llevarlo a cabo o visualizarlo en un teatro, cine o clase de baile: «La danza de Bollywood transmite alegría y hace que la gente se sienta muy feliz. En este sentido, es para todo el mundo y es lo que la diferencia de todo lo demás», dice la bailarina Shreyashee Nag.

Cuando se le pregunta a la experta en Bollywood Shreyashee Nag sobre los inconvenientes que pueda tener el Bollywood, su respuesta es rotunda: no hay nada que apuntar al respecto porque todo es bueno. «No tiene ningún inconveniente, al contrario, es todo ventaja por la alegría y el bienestar que aporta». Sin embargo, sí que reconoce que algunas canciones para el cine pueden llevar textos que no son apropiados para niños, y sería lo único a tener en cuenta: «A parte esto, no hay ningún inconveniente y bailar Bollywood solo tiene ventajas », defiende.

Cómo preparar una clase de Bollywood

Si quieres aprender esta bonita danza y sumergirte en una cultura totalmente diferentes, decenas de escuelas imparten clases para aprender a bailar Bollywood. Las clases, que duran aproximadamente una hora, comienzan con calentamientos de las articulaciones: pies, manos, brazos o piernas, pero también se empieza ejercitando el cuello para pasar a hacer un poco de cardio con movimientos de Bollywood. «Una vez tenemos este calentamiento, pasaríamos al aprendizaje de los pasos que conforman esta actividad , uno por uno, para después realizarlos en una coreografía a ritmo de la música que se haya elegido», cuenta la experta. Según expone, en sus clases se va aprendiendo y repitiendo poco a poco toda la coreografía hasta que ya se tiene como sabida.