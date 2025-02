Antes de hacer ejercicio con estas temperaturas, tienes que leer esto

Ahora que han llegado las cálidas temperaturas es normal que nos apetezca pasar tiempo al aire libre, aprovechando los parques, las piscinas o los senderos para caminar o montar en bicicleta . Estas actividades físicas pueden ser muy divertidas y beneficiosas siempre y cuando tengamos en cuenta algunos factores que nos ayudarán a hacer ejercicio al aire libre de manera segura este verano.

No solo hay que prestar atención a la hidratación , crucial a la hora de evitar mareos o golpes de calor, también es importante atender las horas a las que salimos a hacer deporte. Sébastien Borreani, Head of Fit Jeff, con varios centros en deportivos en Madrid, invita a todos a no dejar de entrenar en verano : «La gente suele desconectar de todas las actividades rutinarias y dejar de hacer ejercicio, pero hay muchas opciones para seguir entrenando y cada uno puede encontrar la opción que más se ajuste a sus gustos y necesidades». Tanto para los que prefieren entrenar en un centro como los que, dado el buen tiempo, prefieren al aire libre, existen múltiples opciones que se adaptan a todas las necesidades. De hecho, en Fit Jeff, además de poder disfrutar las clases de Yoga , Pilates y Funcional en su centro aclimatado , también se pueden seguir las clases online desde cualquier parte: el salón de tu casa con tu familia, desde la playa, etc.

Eso sí, quienes prefieran entrenar al aire libre es fundamental que sigan una serie de consejos de experto. Por ejemplo, ¿entrenarías en verano con las mismas mallas que usas para tus entrenamientos de invierno? Seguramente no, así que Sébastien anima a que en las horas de más calor recurramos a «prendas ligeras», y en caso de tener contacto prolongado con el sol «tapar las zonas que no vayan a poder recibir protección solar».

¿A qué horas entreno?

Cada persona tenemos unos horarios a lo largo del día: hay quienes trabajar desde primera hora de la mañana, otros cuya jornada laboral comienza a media tarde o incluso de noche, por lo que el momento deportivo tiene que encajarse en el resto de horarios. En verano, podría decirse que la cosa se complica porque hay horas a las que hay que evitar entrenar.

«En verano debemos evitar las horas de más calor en el exterior, principalmente entre las 11:00 horas y las 18:00 horas», alerta el creador de Fit Jeff. En el caso de hacer actividad física al aire libre, en esa franja horaria «es importante buscar al máximo espacios protegidos del sol, hidratarse frecuentemente y aplicar protector solar». También se puede recurrir a actividades en el medio acuático como caminar o hacer ejercicios de fuerza en el agua, no tiene que ser necesariamente natación.

Y, por supuesto, es ideal hacer ejercicios en centros con una adecuada ventilación en las horas de más calor. «En el caso de embarazo, se debe evitar al máximo cualquier situación que genere riesgo de hipertermia y deshidratación », señala.

La misma importancia tiene la hidratación . Todos sabemos que hay que beber agua durante todo el día -hay alimentos que nos aportan una muy buena cantidad de agua también, especialmente fruta y verduras-, pero mantenerse hidratado en verano es más importante aún si cabe porque existe mayor riesgo de deshidratación. «Para una hidratación adecuada es primordial hacerlo frecuentemente en pequeñas dosis y hacerlo antes de llegar a sentir sed, ya que en el momento que sientes sed significa que el cuerpo ya está deshidratado», aconseja Sébastien Borreani.

Además, como recuerda la Dra. Débora Nuevo Ejeda, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Nuestra Señora del Rosario, nuestro cuerpo está compuesto de un 60% de agua: «Cuando sudamos, perdemos líquido y sales minerales, que si no reponemos adecuadamente, podemos sufrir síntomas como dolor de cabeza, mareos, calambres… Algunos de estos efectos podrían acarrear consecuencias severas». De ahí que, como alerta, «identificar los problemas de salud que el calor ocasiona resulta vital para tomar las medidas adecuadas».

Por tanto, evitar las horas más calurosas del día para hacer ejercicio, escoger ropa cálida, protegerse del sol y estar perfectamente hidratado, teniendo una botella de agua cerca mientras la actividad, nos asegura un buen rato de deporte con resultados óptimos.