10 ideas para preparar hamburguesas caseras y saludables

Hamburguesa vegana de @israel_realfooding

Estas hamburguesas de patata, tofu y brócoli de @israel_realfooding no necesitan reposo y duran 1-2 días en la nevera sin cocinar. Sin harinas ni huevo.

- 100 gamos de brócoli crudo

- 300 gramos de patata cocida

- 200 gramos de tofu

- Maíz

- Sal, AOVE, ajo en polvo y curry

Primero rallamos los arbolitos del brócoli en crudo, el tronco y tallos lo reservaremos para otra receta. Con un tenedor desmigamos el tofu firme hasta que quede totalmente granulado.

Chafamos la patata cocida con un tenedor, un chorrete de AOVE y sal hasta que quede hecha un puré grueso.

Sofreímos 5 minutos el tofu firme desmigado con las especias en muy poquito aceite. Añadimos el brócoli rallado y el maíz a la sartén y mantenemos 3', removiendo para que no se pegue. Apartamos y escurrimos bien el líquido que hayan soltado.

Mezclamos con el puré de patata hasta que quede bien integrado todo. Muchas recetas usan harinas o avena para aglomerar, pero no me agradaba la idea de que quedase sabor a harina cruda o que al final pareciese un Gnocci gigante, yo no he puesto nada y no lo he echado en falta.

Con la ayuda de un aro de emplatar vamos haciendo la forma de las hamburguesas sobre recortes de papel de horno, compactado bien con una cucharilla, así nos facilitará la tarea de ponerlos a la plancha sin que se desmoronen (nada más ponerlas en la sartén con el aceite bien caliente retira el papel). La única dificultad puede estar al darles la vuelta. Para ello las haremos en tandas de una o dos para que tengamos espacio suficiente para maniobrar y usaremos una espátula de silicona con la que levantarlas totalmente para que no se rompan.