Estos son los alimentos que se pueden comer caducados

Seguro que alguna vez en tu vida has ido a echar mano de un alimento del frigorífico o de tu despensa y has visto que la fecha de caducidad ya había expirado. Muy probablemente prescindieras de ello y lo tiraras a la basura. ¿Has hecho bien? Lo cierto es que eso depende de dos factores: en primer lugar de la etiqueta. No es lo mismo que aconseje consumir antes de una fecha determinada a que se refleje una fecha exacta de consumo. Y en función del producto del que se trate, puedes consumirlo aunque en su envase esté escrito un día concreto.

Según Luis Riera, director técnico de Saia, consultoría en seguridad alimentaria y APPCC en Barcelona, aconseja, ante todo, saber diferenciar entre «fecha de caducidad» y «fecha de consumo preferente». En el primer caso lo que el fabricante nos quiere decir es que a partir de esa fecha, no es seguro consumir el alimento. «Desde la fecha que marca podría causar daño en la salud del consumidor», asegura Riera. Suelen ser alimentos muy perecederos desde el punto de vista microbiológico.

Por otro lado, los alimentos que se aconsejan consumir antes de un día determinado significa que hasta esa fecha que se marca, el producto sin abrir mantiene sus propiedades en condiciones adecuadas de conservación. «Pasada esta fecha, la calidad del producto puede disminuir, pero en ningún caso conlleva problemas para la salud. Hoy en día todo esto trae polémica por el malbaratamiento de alimentos y hay algún país de la Unión Europea que permite la venta de productos con el consumo preferente superado siempre y cuando se avise al cliente», sentencia el director de Saia. En este grupo alimenticio se encuentran desde hace tiempo los yogures. Dado que al año se desperdician más de 7,7 millones de toneladas de comida caducada, según datos del Ministerio de Agricultura, este producto lácteo ha dejado de poner fecha de caducidad para aconsejar consumir «preferentemente antes de», puesto que no daña la salud si se consume después del día que marca la etiqueta.

¿Qué alimentos son los que puedes seguir consumiendo aunque su etiqueta marque una fecha en concreto? A continuación, 12 productos naturales y envasados que sí podrías ingerir: