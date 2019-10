¿Son todas las bebidas alcohólicas igual de perjudiciales?

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Realmente hay un alcohol que afecta más a nuestro organismo que otro? Esta pregunta, cuya respuesta obvia parece sí, es una verdad a medias. Así lo explica el doctor Manuel Serrano, jefe del servicio de medicina interna del Hospital la Luz: «El alcohol que bebemos, el que forma parte de los productos comercializados, es el etanol, y es igual de malo en todas sus formas, sea vino o ginebra».

Da igual la forma en la que lo tomemos, «lo que medimos es la cantidad de alcohol que ingerimos diariamente», argumenta el doctor. El profesional explica que la ingesta de alcohol diaria, en el caso de los hombres no debería superar los 30 o 40 gramos por día, mientras que, en el caso de las mujeres, que metabolizan de manera más lenta estas sustancias, no debería ser de más de 25 gramos. A partir de estas cifras se convierte en un «consumo de riesgo». Y si sobrepasamos los 100 gramos «ya es perjudicial».

Otro factor a tener en cuenta es el individual. Cada organismo acepta y depura el alcohol de una manera diferente. Aquí entra en juego nuestra edad, nuestro peso, nuestras hormonas e incluso nuestra genética. «Dos hombres, del mismo peso, pueden metabolizar la misma cantidad de alcohol de manera diferente. Uno puede tener resaca al día siguiente y el otro no», explica el doctor Serrano.

La eterna pregunta... ¿vino o cerveza?

Aunque la ingesta de alcohol nunca es recomendable, hay productos que, en cantidades pequeñas, podemos tomar. A la pregunta de si es mejor tomar vino o cerveza, el doctor Manuel Serrano explica porqué la balanza se inclina del lado del vino: «En principio es mejor, específicamente el vino tinto, ya que tiene resveratrol y otras sustancias similares que son antioxidantes, por lo que es una propiedad buena para el organismo».

Aun así, el doctor Serrano matiza la afirmación: «Si viene un paciente y me explica que toma una copa de vino al día no la retiro de su dieta, pero en caso de que no la bebiera, no la recomiendo».