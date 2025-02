La quinunolagnia se considera una parafilia , que es un patrón de comportamiento sexual en el que la fuente de placer se encuentra en objetos, situaciones, actividades o individuos atípicos o incluso en un contexto de peligro. A la hora de distinguir entre lo que es una parafilia y lo que puede ser un interés sexual poco habitual o raro, lo cierto es que no existe un consenso de los expertos. De hecho, se trata de un término en constante evolución pues el hecho de que un comportamiento se considere parafílico o no depende de las convenciones sociales que dominan una época, un contexto o un lugar concretos. Un ejemplo. Durante un tiempo, algunas prácticas sexuales como el sexo oral o la masturbación fueron consideradas parafilias (incialmente llamadas perversiones). Sin embargo, hoy en día estas prácticas están normalizadas y no son consideradas parafilias, salvo que esa persona únicamente se limite a esta práctica.

No obstante, es importante destacar una conducta sexual inofensiva y consentida que sea poco común no tiene por qué considerarse parafilia. Pero para ello tiene que cumplir estos requisitos: que no sea la única forma en la que la persona alcance el goce sexual, que la práctica no cause daño físico, psicológico o económico a los implicados, que los que participe en ella sean conscientes y lo hagan de forma voluntaria y consensuada .

En el caso concreto de la quinunolagnia esta parafilia implica un comportamiento en el que la excitación erótica y la facilitación y consecución del orgasmo se producen en situaciones de peligro , como mantener relaciones sexuales en la vía de un tren con una elevada frecuencia de paso o practicar sexo al borde de un precipicio.

No es una parafilia si... El sujeto puede conseguir el placer mediante otras prácticas sexuales y no solo con ésta

Si la persona que lo practica no necesita poner en riesgo real su vida o la de su pareja

Si es una práctica esporádica, voluntaria y consentida

