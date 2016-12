Para Google, el Holocausto nunca existió

Hay veces que Google juega como quiere. El mayor buscador de internet ofrece resultados de búsqueda que sin duda llaman la atención. La compañía no ha desvelado jamás cómo funciona exactamente su algoritmo. Aún así, no se entiende que se busque en su versión inglesa: «Did the Holocaust really happen?» («¿Sucedió realmente el Holocausto?») para que el primer resultado de búsqueda sea que no.

Carole Cadwalladr desvela en un artículo de opinión en «The Guardian» cómo para Google el Holocausto no existió realmente porque al realizar la búsqueda, el primer resultado lo protagoniza la página web neonazi «Stormfront» con el artículo «Las 10 razones principales por las que el Holocausto no ocurrió», de 2008.

«No. El Holocausto no ocurrió realmente. Seis millones de judíos no murieron», escribe Cadwalladr indignada para después plantear: «¿Estás contento con esa respuesta?», recordando que eso es a lo que están expuestos miles de usuarios de EE.UU., Francia, Hungría, Holanda y Gran Bretaña. Usuarios, todos ellos, que si hacen esa pregunta en el buscador obtendrán una errónea respuesta. La autora denuncia, además del primer resultado de búsqueda, que Google ofrece otros más que también niegan el suceso. Por esta razón, no entiende «cómo Google, con todo su dinero y recursos, está siendo poseído por los sitios del odio que han secuestrado sus resultados de la búsqueda».

Los resultados de búsqueda en Google con los que se encontró Carole Cadwalladr

Según asegura la autora, Google se ha negado a dar explicaciones sobre cómo es posible que estos resultados de búsqueda aparezcan en el buscador, aunque ha editado algunos de los resultados.

«¿Creemos que es aceptable propagar el discurso del odio, promulgar mentiras mientras el mundo se convierte en un lugar más oscuro?», se pregunta Cadwalladr, recordando que en realidad el buscador «se está aprovechando la negación del Holocausto» mientras que «su algoritmo está ayudando a Stormfront a llegar a nuevos reclutas».

Esta nueva denuncia llega en un momento en el que las grandes empresas tecnológicas están siendo miradas con lupa después de su papel en la contribución de una mayor difusión de noticias falsas que, sin ir más lejos, en las recientes elecciones de EE.UU. , desempeñaron un papel clave en la victoria de Donald Trump.

Facebook y Google han sido acusadas de favorecer este tipo de informaciones en la Red y ambas han prometido ya luchar contra los bulos. Aunque no han especificado realmente cómo y muchos dudas de que puedan hacerlo. Por esta razón, Heiko Maas, ministro de Justicia alemán, abogaba este fin de semana por la persecución judicial de las noticias falsas en Facebook porque la red social «está ganando una enorme cantidad de dinero» con toda esa gran cantidad de bulos que se difunden.