La vuelta al cole en diez series

«Balones a Will» es una de las frases más célebres de la serie 'El príncipe de Bel-Air' y fue pronunciada por el entrenador Smiley. Tan sólo apareció en cuatro episodios durante las seis temporadas que duró el show, pero dejó una huella inmensa. Los capítulos en los que Will juega al baloncesto y ridiculiza a Carlton son míticos.

Smiley, pese a que Will no va a entrenar, no lo castiga, como sí hace con el resto de componentes del equipo de Bel-Air. En su otra aparición, como profesor de historia, consigue un mes de vacaciones gracias a que Will logra que contraten a su tía Vivian para que les dé clases de Historia del pueblo negro.