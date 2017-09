Una de las grandes sensaciones de la temporada ha sido ‘Atlanta’, algo que no ha pasado desapercibido en los Emmy. Donald Glover se ha llevado dos premios que ponen su carrera en todo lo alto: por un lado ha ganado la mejor dirección y por otro el mejor actor de comedia. Se trata, sin lugar a dudas, del gran protagonista masculino de la edición de los Emmy 2017

El mejor guion de comedia, presentado por los dos Sheldon Cooper (Jim Parsons e Iain Armitage) se lo llevaron Aziz Ansari y Lena Waithe por 'Master of None', que no ha defraudado en su segunda temporada. Se lo llevan por el episodio clave ‘Acción de Gracias’, una auténtica maravilla. El episodio perfecto, recomendable para todos los que no lo hayan visto todavía.

Sin lugar a dudas, Donald Golver y Aziz Ansari son dos de los grandes talentos de la comedia americana en estos momentos.