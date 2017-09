Sheldon Cooper hasta en la sopa

Sheldon Cooper vuelve con fuerza este mes de septiembre. De hecho, podemos decir que el más friqui de los personajes de 'The Big Bang Theory' es, de largo, el gran protagonista del mundo televisivo en este mes en el que vuelven tantas series y se estrenan otras tantas.

Cooper es al mundo de las series lo mismo que la Champions League al mundo del fútbol o el proceso secesionista catalán al de las cabeceras de los periódicos: el protagonista total. Y lo es porque en septiembre va a aparecer en las pantallas por partida doble. Por un lado, en el regreso de 'The Big Bang Theory', en la esperadísima undécima temporada. Y, por el otro, por el estreno del 'spin off' 'Young Sheldon', que contará su infancia tejana.

Estreno de la undécima temporada de 'The Big Bang Theory'

El esperado estreno de la temporada número once de 'The Big Bang Theory' tendrá lugar el próximo 25 de septiembre en la cadena CBS. En el último capítulo de la décima, Sheldon se quedaba de rodillas en la puerta del apartamento de Amy en Princeton pidiéndole matrimonio con un anillo en la mano.

En uno de los trailers de avance de la nueva temporada, la CBS ya ha mostrado lo que ocurre justo después: Sheldon recibe una llamada de Leonard y coge el teléfono. La gran pregunta que se hacen ahora todos los fans es si Amy le dará el sí a Sheldon o no. Recordamos que el físico voló hasta Princeton justo después de que Ramona, la asistente que está loca por él, le besara en los labios. Él reaccionó marchándose rápidamente a pedirlematrimonio a Amy. En todo caso, sea cual sea la respuesta de Amy a la pregunta de Sheldon, continuarán con su relación a distancia hasta que la neurobióloga finalice su estancia en Princeton.

'Young Sheldon', el segundo plato de la CBS para el 25-S

Justo después del estreno de la undécima temporada de 'The Big Bang Theory' el mismo 25 de septiembre, se estrenará 'Young Sheldon'. Doble ración para los amantes de Sheldon Cooper y sus amigos.

El 'spin off' contará la historia del joven Sheldon Cooper en su Texas natal. Ese joven niño prodigio incomprendido con una madre muy apegada a Dios, un padre borracho y una hermana con un nivel intelectual mucho menor que el suyo.

En los primeros trailers hemos podido ver como las iglesias y el colegio serán dos lugares recurrentes para situar la acción de la nueva comedia de la CBS. Por el tono de las bromas,todo parece indicar que la serie está pensada para jóvenes, aunque pretende atraer a todos los espectadores que ya tiene 'The Big Bang Theory'.

Los problemas de Leonard, Penny, Howard, y Raj

Muchos son los rumores que han surgido desde el final de la décima temporada en 'The Big Bang Theory'. Entre otros, que Penny y Leonard, sin llegar a divorciarse, van a tener numerosas peleas e incontables problemas domésticos. Se hablaba de una posible ruptura de la pareja, pero parece que ésta no se va a dar.

Una de las bases de la serie desde sus inicios son los problemas continuos entre Leonard y Penny. De hecho, la relación romántica entre ambos cambió el curso de una serie que en sus inicios era mucho más friqui y que se fue asemejando más a 'Friens' conforme fueron pasando los capítulos. A día de hoy, es más eso, una 'sitcom' con problemas de relaciones, que otra cosa.

El otro personaje que todo indica que va a pasarlo muy mal esta temporada es Howard. Acaba de tener una niña con Bernadette y está replanteándose su vida. Sin embargo, sus problemas no vendrán por ahí, sino por tener que conocer a su padre. No sabemos cómo se tomaría conocerlo, o no hacerlo. En todo caso, va a continuar con sus problemas emocionales en un momento de su vida en los que debería pensar en su familia y no en sí mismo.

Bernadette, por su parte, acaba con su baja maternal tras tener a Halley y deberá volver a la rutina laboral dejando a su hija en casa y con un esposo preocupado por la posible aparición de su padre en su vida.

La hija de Howard y Bernadette, como explicó el 'show runner' de la serie Steve Molaro, no se verá nunca en pantalla, ya que servirá como homenaje a la facellida señora Wolowitz. La niña, como ocurría con la madre de Howard, tan sólo emitirá sonidos. En palabras de Molaro, se trata de 'un homenaje a su abuela, una forma agradable de mantener con nosotros a la señora Wolowitz, además de no evitar tener un bebé en el rodaje, algo que facilita mucho las grabaciones'.

Raj, que sigue viendo como sus amigos avanzan y él está estancado en su vida, continuará en su eterna búsqueda por la estabilidad emocional. No sabemos cuanto tiempo aguantará viviendo con Bert. En todo caso, su vida continuará siendo una noria.