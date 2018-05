Desagradable aterrizaje de Jaime de León en 'MYHYV' El tronista gaditano se lleva muy bien con sus pretendientas, pero ha encontrado en Violeta un problema dentro de su convivencia diaria en el show de Mediaset

José Juan López

El gaditano Jaime de León poco a poco se va adaptando al trono de ‘Mujeres y hombres y viceversa’, sin embargo, no lo tuvo fácil a su llegada, sobre todo porque su compañera Violeta, que también es tronista, lo recibió con excesiva frialdad en ‘La Casa de los tronistas’.

La causa: simples celos. Jaime rechazó conocer a Violeta como concursante y poco después aceptó ocupar uno de los tronos del programa. Eso no le ha gustado nada a la ya referida Violeta, que ha querido dejarle claro al gaditano que van a vivir en la misma casa, pero que no va existir relación alguna entre ambos.

El recibimiento a Jaime no fue bueno. - Cuatro

De hecho, para que no hubiese dudas, lo comparó con un armario cualquiera:

"Vamos a tener que vivir bajo el mismo techo pero no vamos a tener que convivir, porque yo contigo no voy a convivir. No te tengo que decir ni hola ni adiós ni nada, eres un elemento más del mobiliario de la casa”.

Violeta: "Vamos a tener que vivir bajo el mismo techo, pero no vamos a convivir"

Barranco, otro de los tronistas, no entiende el comportamiento de Violeta con su nuevo compañero y la ha llamado “hipócrita”.

Queda claro que el enfado de Violeta se debe a que quiso que Jaime la pretendiese y, debido a ello, estuvieron varias semanas conversando, pero finalmente él consiguió el trono. Así, cuando se conocieron en persona en la citada casa de los tronistas todo fue muy frío, algo que Barranco no entiende: “Violeta es una niña chica pese a que tiene 24 años”.

El beso a Jenni

Jaime besa a Jenni durante el programa. - Cuatro

Por otro lado, sus citas parece que van viento en popa a toda vela. Al final de la pasada semana protagonizó uno de los momentos estelares del programa, cuando besó a Jenni en el plató delante del resto de pretendientas.

El tronista gaditano explicó las razones del beso: “Me quedé con ganas de besar a Jenni en la cita y como no es bueno quedarse con las ganas, lo mejor es hacer las cosas”.

Lógicamente, este beso no le hizo ninguna gracia al resto de pretendientas, que criticaron duramente a Jaime por hacerlo delante de ellas en el plató y no durante la cita.

