10 Cantantes o grupos musicales ficticios vistos en series de televisión

Las series de animación juveniles también han ahondado bastante en el mundo de las bandas ficticias, y Jem y los Hologramas es el mejor ejemplo de ello (obviaremos el show animado de los New Kids on the Block o la adaptación de la banda música de The Archies). Esta banda tenía el apoyo de una máquina de hologramas que volvió a Jem todo un éxito, desbancando a las Misfits(sus rivales) de la escena musical.