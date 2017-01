Las anÃ©cdotas que nos dejÃ³ un Â«NiÃ±oÂ» valenciano

El sorteo de este 6 de enero distribuyó más de cien millones de euros en apenas siete kilómetros: la distancia que separa a Torrente de Benetúser, apenas siete kilómetros.

HERMANDAD DEL SANTO SEPULCRO:

Jugando al mismo número desde 1982

La Hermandad del Santo Sepulcro de la Semana Santa de Torrente llevaba desde 1982 jugando al 08354, un número escogido al azar para las participaciones de la cofradía que, 35 años más tarde, resultó agraciado ayer con el Gordo de El Niño.

FUNDADORA DE LA ADMINISTRACIÓN:

El primer «gordo» para una lotera de 90 años

Amparo Marcilla fundó en 1982 la administración de lotería número 3 de Torrente que ayer dio su primer premio importante. Aunque ya jubilada, de 90 años de edad, acudió al establecimiento a celebrar el premio con los agraciados.

LOURDES VE UNA SEÑAL DEL CIELO:

Lo «concedió» la madre frente a la negativa de los bancos

De entre los agraciados, hay quienes consideran este premio como una señal del cielo: «Mi madre falta desde el mes pasado, y esto es una ayuda que ella me ha mandado», confesó Lourdes, en Torrente. «Es para un piso, estábamos sin casa y ella sabía que no podíamos comprarla porque el banco no nos daba el dinero».

EL DESPACHO CON UN PAN BAJO EL BRAZO:

Francisco se quedó con un décimo de su nueva administración

Para Francisco José Pérez, dueño de una administración en Lagunillas (Málaga), ha llegado con un pan bajo el letrero. No sólo es uno de los agraciados por el segundo premio, sino que además es el nuevo titular (desde el 25 de diciembre) del despacho de Lagunillas, en el Centro. Besó a su mujer y confesó ayer a los periodistas quie se había quedado con un décimo del 95374, del segundo premio, muy repartido por toda España. «Llevamos sólo dos días abiertos conmigo como nuevo dueño», se felicitaba Francisco.

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE INVIERNO:

«Mi nieta soñó con el número»

En Torrente, ayer contaban la anécdota de la abuela madrileña que contó que su nieta había soñado con el 08354 y se había «agenciado» un décimo. «No paró hasta conseguirlo», contaba María Jesús Sanfélix, propietaria de la administración número 3 de Torrente (Valencia), que repartió íntegro el Gordo del Niño.

LA «GASOLINERA DE LA SUERTE»:

La fortuna ha repostado varias veces por aquí

Al estar diseminado por prácticamente todo el país, la lluvia de euros del segundo dio para muchas anécdotas y ocurrencias. En Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, ya hay una gasolinera a la que han bautizado con el sobrenombre de «la de la suerte», por cuanto la fortuna ha pasado más de una vez a repostar por allí. De hecho, el lugar, propiedad del Grupo González, es una máquina expendedora de décimos ubicada en una pequeña estación en Granadilla de Abona, concretamente en el kilómetro 54 de la autopista del sur de Tenerife.

Y hasta este aparente recóndito lugar viajó la felicidad el pasado 22 de diciembre, en 2015 con dos quintos y un cuarto del Sorteo Extraordinario de Navidad, en 2013 con una serie íntegra del segundo premio y ayer, nuevamente, un pellizco (cinco décimos) del segundo del Niño. José Miguel González, su dueño, se congratula de ser la mano que mece la fortuna en las Islas Canarias.

CALASPARRA: TODO EL PUEBLO AGRACIADO

Más de 10.000 habitantes se embolsan 7,5 millones de euros

La suerte miró este 6 de enero al Levante español y, como en su vecina Comunidad Valenciana, en Calasparra y Cartagena el sorteo de lotería puso la guinda a las fiestas navideñas en la región murciana. Los 10.000 habitantes de Calasparra están de enhorabuena, pues se han embolsado entre sus vecinos 7,5 millones de euros, ya que se vendieron diez series íntegras aquí.