[Comprueba si tu número ha sido premiado]

¿Me ha tocado el primer premio de la Lotería del Niño? ¿Algún pellizco que me ayude a recuperar el dinero invertido? Comprobar si me ha tocado el Niño es ahora más fácil y muy rápido. A través del comprobador de números de ABC.es puedes consultar si tu décimo ha sido premiado. Solo debes introducir tu número y cuánto has jugado para saber inmediatamente si tienes premio y la cuantía.

El sorteo «chico» de la época navideña ha repartido hoy un total de 630 millones de euros. El primer premio, que ha caído íntegramente en Torrent (Valencia), está dotado con dos millones de euros por serie. El segundo (95.379), con 750.000 euros a la serie, ha quedado mucho más repartido y ha llevado a la fortuna a más de veinte provincias. El tercer premio, con 250.000 euros por serie, ha sido para el 85073 y ha caído íntegramente en Benetúser (Valencia) Es decir, que por cada décimo (que cuesta 20 euros) del primer premio se ganan 200.000 euros; por cada décimo del segundo, 75.000 euros; y por cada décimo del tercero, el premio es de 25.000 euros.

Aunque el reparto de dinero es menor que con el Gordo de Navidad, hay más décimos premiados. Y todo es gracias a las múltiples terminaciones, los reintegros y las aproximaciones que aportan un pellizco importante a los agraciados. 'El Niño' reparte premios a reintegros de 200 euros cada uno para los billetes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el primer premio, a la del que se obtenga en la primera extracción especial de una cifra, y a la del que se obtenga en la segunda extracción especial de una cifra.