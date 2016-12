Las sanciones obligan a Trump a elegir entre Putin y los republicanos

Si nos guiamos por la estruendosa fiesta de Nochevieja que celebrará hoy en su mansión de Mar-a-Lago (Florida), con invitados como Silvester Stallone o Quincy Jones, el presidente electo está aún relajado y a salvo de las grandes preocupaciones políticas. Pero la realidad es que a medida que se acerca su toma de posesión, a Donald Trump se le acumulan los problemas. Las sanciones contra Rusia aprobadas por su antecesor, Barack Obama, una herencia envenenada antes de abandonar la Casa Blanca, se han convertido en la primera tarea del presidente que tomará posesión el 20 de enero. Y para empezar, el asunto se las trae: si Trump mantiene la orden ejecutiva de Obama, puede ser el principio del fin de su buena relación con Vladímir Putin; si la anula, la marejada desatada por los republicanos en forma de apoyo firme a las sanciones, se convertirá en una tormenta de consecuencias imprevisibles. El conato de Guerra Fría aún da más de sí: la elección como secretario de Estado de Rex Tillerson, conocido amigo de Putin como consolidado gestor de la petrolera Exxon Mobil, no puede estar más amenazada por un Senado de mayoría republicana.

La luna de miel con Putin que mostró durante la campaña electoral parece retornar ahora como un bumerán contra Donald Trump, que lejos de arrepentirse, alabó ayer otra vez en Twitter al presidente ruso. Afirma que es muy inteligente por su respuesta moderada a Obama.

Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart!