ABC.ES Madrid Guardado en: Internacional 21/12/2016 22:04h

21.47 La policía alemana ha rastreado dos apartamentos de Berlín en busca del sospechoso tunecino relacionado con el atentado en un mercadillo navideño. Según publica «Die welt», la búsqueda no ha dado resultados positivos.

19.44 El sospechoso es un yihadista «conocido» por la policía alemana pero que nunca ha estado detenido.

19.27 El tunecino sospechoso del ataque al mercado navideño de Berlín abandonó Túnez hace siete años como inmigrante ilegal y pasó un tiempo preso en Italia. Al menos eso ha dicho su padre y otras fuentes a Radio Mosaique.

19.03 Alemania se protege: las autoridades han informado que el Gobierno reforzará las medidas de vigilancia en lugares públicos mediante el uso de cámaras de vídeo. El proyecto de ley sobre el aumento de la vigilancia fue acordado en el mes de noviembre por la Unión Demócrata Cristiana (CDU), el partido de la canciller alemana, Angela Merkel, y la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU), su socio regional.

Las dos fotos difundidas hasta el momento del sospechoso

18.45 Las dos fotografías difundidas del sospechoso son bastante diferentes. En una de ellas —correspondiente al documento encontrado en la cabina del camión que arrolló a los visitantes del mercadillo navideño y mató a doce personas—, Amri aparece con el pelo bastante corto y gafas, mientras que en la otra lleva el pelo más largo y rizado y no lleva lentes.

18.37 «Si ven a la persona buscada, avisen a la policía», ha señalado la Fiscalía, que ofrece 100.000 euros a quien aporte pistas sobre el paradero del sospechoso. «No se expongan demasiado, ya que puede ser peligroso y estar armado».

17.50 La policía tunecina está interrogando a la familia del sospechoso de haber cometido el atentado en el mercadillo navideño de Berlín.

17.46 Alemania ofrece 100.000 euros de recompensa a quien ofrezca alguna pista que lleve a la detención del tunecino sospechoso de participar en el atentado de Berlón

17.26 En lo que dan caza a los sospechosos, Alemania detiene a un marroquí vinculado con los atentados de París del año 2015. La Fiscalía Federal alemana anunció la detención de un marroquí de 24 años acusado de pertenecer al Estado Islámico (EI) y estar vinculado al grupo que perpetró los atentados de la capital francesa, en los que murieron 130 personas.

17.00 El sospechoso del ataque en Berlín utiliza cuatro alias diferentes. Está considerado armado y peligroso por la Policía. La Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) ha dicho hoy que el documento encontrado en la cabina del camión demuestra que el sospechoso tenía documentos con diferentes nombres y fechas de nacimiento.

16.35 «La policía de Renania del Norte-Westfalia había iniciado una investigación ante el Ministerio Federal Alemán (competente para el terrorismo) a causa de las sospechas sobre la preparación de un delito grave que amenazaba al estado», dijo Ralf Jäger, Ministro del Interior de la región occidental de Alemania, en relación con el sospechoso tunecino que están buscando.

16.25 El ministro de Interior del estado de Renania del Norte-Westfalia, Ralf Jäger, advirtió en conferencia de prensa de que no se sabe si el sospechoso está implicado en el atentado de Berlín, pero confirmó que en la cabina del camión que arrolló a los visitantes del mercadillo navideño se encontró documentación suya. Su petición de asilo había sido rechazada en julio pasado, pero no pudo ser expulsado del país porque carecía de la documentación necesaria, unos papeles que llegaron hoy desde Túnez.

16.15 ÚLTIMA HORA: El sospechoso tunecino que busca la Policía alemana ya estaba siendo investigado por amenazas contra el Estado. Las autoridades alemaaes informaron hoy de que el joven tunecino buscado por su posible relación con el ataque del lunes en Berlín ya estaba siendo investigado por su presunta implicación en un delito grave contra la seguridad del Estado.

15.25 La policía alemana ha comenzado a buscar en un refugio para inmigrantes al tunecino sospechoso de participar en el atentado de Berlín. Según «Rheinische Post», el refugio estaría en la ciudad de Emmerich, que se encuentra a unos 140 kilómetros al norte de la ciudad de Colonia, cerca de la frontera con los Países Bajos.

14.53 El ministro alemán del Interior, Thomas de Maizière, ha informado de que se ha emitido una orden de detención a nivel europeo contra «un nuevo sospechoso» relacionado con el atentado de Berlín del lunes, en el que murieron doce personas. Al término de una reunión extraordinaria de la comisión de Interior del Bundestag (cámara baja alemana), De Maizière ha subrayado que esta persona, de la que no ha aportado identidad, «es un sospechoso, pero no obligatoriamente el autor» del atropello múltiple con un camión en un mercadillo navideño.

14.48 El Gobierno alemán confirma que un «nuevo sospechoso» está siendo buscado, según AFP.

14.44 La catedral de Santa María la Real de la Almudena acogerá este jueves una Misa funeral por las víctimas del atentado de Berlín. Según ha informado la Archidiócesis, la Misa funeral tendrá lugar a las 19 horas. En la celebración, presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, participarán representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático, así como fieles que desean mostrar su cercanía al pueblo alemán.

14.10 La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) que preside José María Aznar considera que el atentado del pasado lunes en Berlín desmiente las tesis del que denomina «buenismo»porque los terroristas no diferencian entre unos países y otros a la hora de atacar, sino que es la sociedad occidental «el objeto de su odio, un odio que ni distingue ni exime». «Pocos países como Alemania cumplen tan cabalmente el canon buenista que debería haberle mantenido libre de la amenaza yihadista. Lo que ocurre es que la lógica del buenismo falla porque no es una exigencia moral sino una coartada», ha explicado FAES en su análisis tras el atentado contra el mercado navideño de Berlín.

13.50 Francia ha ordenado reforzar los controles en las fronteras con Alemania, Suiza y Luxemburgo tras los atentados del lunes en Berlín, una decisión que ha sido mantenida después de que se supiera este miércoles que el presunto terrorista pudo darse a la fuga. Según publican diversos medios, el ministro del Interior, Bruno Le Roux, ha ordenado reforzar los controles en la frontera con Alemania tras el atentado que costó la vida a 12 personas en Berlín.

13.24 La Policía Metropolitana de Londres ha anunciado este miércoles que cerrará de forma temporal las calles que rodean el Palacio de Buckingham, la residencia de la reina Isabel II en Londres, durante el tradicional cambio de guardia como «medida de precaución» tras el atentado contra un mercadillo navideño en Berlín que ha causado la muerte de doce personas. La Policía bloqueará de forma temporal los accesos al Palacio de Buckingham durante dos horas, con el objetivo de proteger a los miles de turistas y londinenses que se concentran a las puertas del complejo para ver el cambio de guardia.

12.42 La derecha radical de Alternativa para Alemania (AfD) ha convocado este miércoles una protesta ante la sede de la Cancillería para exigir el fin de la política de asilo de Angela Merkel tras el atentado del lunes en Berlín, con doce muertos y medio centenar de heridos. El vicepresidente de la AfD, Alexander Gauland, y el líder regional en el «Land» de Turingia, Björn Höcke, ambos representantes del ala más dura de la formación, han llamado a manifestarse a última hora de esta tarde ante la sede gubernamental, bajo la consigna de «Basta ya».

12.17 Las fuerzas de seguridad alemanas han detenido este miércoles a varias personas en relación al ataque que reivindicó ayer el grupo terrorista Daesh, aunque la policía no cree que ninguna sea el atacante, ha informado el diario «Allgemeine Zeitung» y la radio pública de Hesse. Por su parte, la radio pública regional de Baviera ha señalado, de forma coincidente, de que las fuerzas de seguridad están indagando en «círculos salafistas» del oeste de Alemania, donde se encuentra situado el estado federado de Renania del Norte-Westfalia.

11.57 Según la radio alemana RBB, la Policía está centrada ahora en los hospitales y clínicas de Berlín ya que se sospecha que hubo una pelea entre el autor y el conductor del camión, cuyo cuerpo sin vida apareció en el asiento del copiloto tras el atropello masivo que dejó 12 muertos y 48 heridos, y que el responsable del atentado podría estar herido.

11.20 Confirmado: la policía alemana está buscando a un tunecino en relación con el atentado del lunes en Berlín, en el que un camión mató a doce personas en un mercadillo de navidad, ha informado el semanario «Der Spiegel» en su edición online. Se trata de Anis A., de 24 años, y su nombre ha aparecido en un documento hallado en la cabina del camión, en un certificado alemán por el que se tolera la permanencia de un extranjero en el país pese a no haber obtenido asilo. Según la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA), el nuevo sospechoso responde a dos alias distintos. Las informaciones del diario «Bild» y «Allgemeine Zeitung», sin embargo, hablan de un individuo entre 21 o 23 años conocido bajo tres identidades diferentes, señala AFP.

11.15 La Policía alemana busca a un tunecinovinculado con el atentado terrorista en Berlín, informa AFP.

11.12 El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha confirmado que Iñaki Ellakuria, el joven bilbaíno herido en el atentado de Berlín, se encuentra fuera de peligro y está siendo «cuidado y acompañado» por la embajada española en la capital alemana. «No se teme por su vida y por tanto estamos relativamente satisfechos en la medida de que se puede estar satisfecho de que una persona haya sido alcanzada por un atentado», ha asegurado Dastis en los pasillos del Congreso.

10.51 La Policía alemana ha arrestado a otro sospechoso relacionado con el atentando contra el mercadillo de Berlín, aunque no se cree que el hombre detenido fuera el autor del ataque, según medios alemanes citados por Reuters.

10.43 Las calles alrededor del palacio de Buckingham, en Londres, permanecerán cerradas durante el cambio de guardia, como medida de seguridad tras el ataque de Berlín, ha informado este Royal Parks, a cargo de gestionar la zona. La organización recibió una petición de la Policía Metropolitana de Londres (Met) para cerrar el acceso a los vehículos de varias calles céntricas, entre ellas la avenida The Mall, que une la residencia oficial de la familia real con la plaza de Trafalgar.

10.20 El alcalde-gobernador de Berlín, Michael Müller, ha pedido a sus conciudadanos estar «alerta» pero sin miedo tras el atentado del lunes, en el que un camión irrumpió en un mercadillo navideño matando a doce personas e hiriendo a otras 50. En una entrevista en la televisión pública «ZDF», Müller aseguró que «es correcto» estar «alerta» y «atentos» yaque la ciudad se encuentra en una «tensa situación» después del ataque, porque aún no se ha conseguido detener a su autor o autores.

9.55 El portavoz del Gobierno vasco y consejero de Gobernanza y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha informado este miércoles de que ha ofrecido a familia del joven Iñaki Ellakuria, herido en el atentado terrorista de Berlín, su traslado a un centro hospitalario de País Vasco. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Erkoreka ha señalado que Ellakiria sigue hospitalizado y «está siendo objeto de una atención médica esmerada», después de que haya sido sometido a una intervención quirúrgica.

Estoy bien, gracias a la cantidad de drogas que me han enchufado por vena. Pero el dolor ha sido lo mas insoportable de toda mi vida. — Iñaki Ellakuria (@hinak_nako) 20 de diciembre de 2016

9.44 El diario «Bild» afirma que el conductor polaco del camión, luego asesinado, vivía en el momento del ataque contra el mercadillo de Berlín. Según los datos de la autopsia, apunta esta publicación, el atacante —tras secuestrar el camión con su conductor dentro— mató al chófer polaco después de embestir a la multitud en el mercadillo de navidad. Los investigadores creen que el conductor mantuvo una pelea con el atacante o atacantes por el control del vehículo, en la que el polaco recibió varios cortes con un arma blanca, y que sólo después del ataque fue disparado.

9.17 Las fuerzas de seguridad alemanas prosiguen este miércoles con gran presión la investigación sobre el atentado del lunes en Berlín, reivindicado por Daesh, en el que murieron 12 personas y unas cincuenta resultaron heridas. La Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) analiza ahora las más de 500 informaciones de ciudadanos que ha recibido en las últimas horas, después de que este martes por la tarde se pusiese en libertad por falta de pruebas al único detenido hasta el momento, un joven paquistaní peticionario de asilo. Además, los investigadores están llevando a cabo pruebas de ADN en la cabina del camión empleado en el ataque, y estudiando datos de GPS del vehículo pesado y de teléfonos móviles, según medios locales.

8.56 Ariel Zurawski, jefe de la compañía propietaria del camión con el que se perpetró el atropello mortal en Berlín y primo del conductor, Lukasz Urban, identificó a este en las fotografías de la Policía alemana, en las que aparecía con la cara hinchada –«parecía que había recibido varios golpes»– y ensangrentada. «La Policía me ha dicho que no solo había sido apuñalado, sino también tiroteado». Para Zurawski, su primo no pudo ser reducido por una sola persona, pues era un hombre vigoroso: pesaba 120 kilos y media 1,83 metros.

8.48 La Policía Nacional pedirá la convocatoria de las juntas locales de seguridad para que los ayuntamientos instalen medidas de protección física, como bolardos o grandes maceteros, en los accesos a los espacios donde tienen lugar eventos relacionados con la Navidad para evitar atentados como el de Berlín. En una instrucción de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana a los jefes superiores de Policía, a la que ha tenido acceso Efe, se recuerda el atropello masivo de personas que tuvo lugar la pasada noche en un mercado navideño de Berlín, donde un camión arrolló a numerosas personas y quitó la vida de doce.

8.40 El atentado que mató a 12 personas e hirió a 48 en un mercadillo navideño de Berlín este lunes todavía sigue rodeado de interrogantes. El hombre arrestado el mismo día del ataque, un paquistaní de 23 años llamado Naved B., tuvo que ser liberado ayer tras probarse que no era el autor del atropello. El grupo terrorista Daesh reivindicó el atentado, publicando que el responsable era un «soldado del califato». Alemania sigue buscando al asesino o asesinos, y la presencia policial se ha intensificado en los aeropuertos de la capital alemana, y en la frontera con Polonia. Aquí te contaremos todas las novedades sobre la investigación.