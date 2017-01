La traición de Harrison Ford que Carrie Fisher acabó lamentando

«Única, original, brillante. Divertida y emocionalmente audaz. Ella vivió su vida valientemente». Con esas palabras se despedía Harrison Ford de Carrie Fisher o, para los amantes de la franquicia de «La guerra de las galaxias», así explicaba Han Solo la muerte de la actriz que representó a la inolvidable princesa Leia. El actor se encontraba en su casa de Santa Mónica cuando supo de la muerte de la que fuera su compañera en la ficción, el pasado martes. «Estoy en shock y triste por las noticias sobre mi querida amiga Carrie Fisher», escribía Ford en Twitter horas antes de que su compañera falleciera.

Hace unos meses Fisher había desvelado en una entrevista que ella y Ford tuvieron un tórrido romance de tres meses en 1976, durante el rodaje de la primera entrega de la saga galáctica. Ella tenia 19 años y Ford, que estaba casado y era padre de dos hijos, acababa de cumplir los 33 años. El suyo fue un verdadero romance de película.

Fisher admitió haber informado a Ford de que iba a revelar su affaire hasta entonces secreto en sus memorias, «The Princess Diarist», publicadas recientemente. «Me arrepiento de haberlo contado, porque Harrison es un hombre muy privado. Me siento mal por haberle hecho eso. Pero, sí, le dije que había encontrado mis diarios y que pensaba publicarlos», dijo la actriz a la revista «People» a propósito de aquella «traición».

Pasión desbordada

Ford y Fisher, juntos, llenaron de pasión la pantalla con su provocadora química, mientras representaban a sus personajes, Han Solo y la Princesa Leia. En la ficción siempre tuvieron una relación combativa que se convertiría en una ardiente pasión.

Los dos, Ford y Fisher, volvieron a encarnar a aquellos personajes legendarios décadas después en el filme «La Guerra de las Galaxias: El despertar de la fuerza». De hecho, la revista «Variety» ha confirmado esta semana que Fisher había terminado el rodaje de la octava entrega de la franquicia, donde volveremos a verla como Leia Organa.

Icono feminista de la cultura pop, Carrie Fisher, meses antes del estreno de «El despertar de la fuerza» se enfrentó a un indignado padre de una niña que utilizó las redes sociales para mostrar su desafecto por una figurita de la princesa Leia vestida con el biquini de esclava. El hombre consideraba indecente e inapropiado ese disfraz, lo que provocó un enorme debate entre los críticos y los admiradores de la saga. La mujer tras la imagen, la propia Carrie Fisher, no dudó en contestar frente a la controversia con la franqueza que la caracterizaba: «El personaje viste ese disfraz, no porque quiere, sino porque la obligan. Ella es prisionera de un testículo gigante con mucha saliva. Ella no quiere ponerse esa cosa que la ata a una cadena, que ahora usted con sus palabras convierte en un accesorio sadomasoquista. Eso que dice es de asnos». Una frase con la cual Fisher recuperaba su protagonismo feminista.

Ella, orgullosa, rechazaba la actitud políticamente correcta de Hollywood y exigía una narrativa honesta hacia sus seguidores. Una actriz que luchó y conoció la industria desde bastidores, y que sufrió por la traición de su padre, el actor Eddie Fisher, hacia su madre, Debbie Reynolds, cuando la abandonó por Elizabeth Taylor.

Corazón roto

Fisher sufrió un ataque al corazón en un vuelo de 11 horas entre Londres (donde se había comprado una casa) y Los Ángeles el pasado 23 de diciembre. Falleció el martes 27, dejando sumidas en la más profunda tristeza a su madre Debbie Reynolds, a su hija Billie Lourd, a su hermano Todd Fisher y a millones de admiradores en el mundo. Debbie Reynols, quien en los últimos tiempos había recompuesto la maltrecha relación con su hija, no pudo soportar la pérdida y sobrevivió a Carrie un día: tras lanzar un conmovedor mensaje y mientras preparaba su funeral, la estrella de «Cantando bajo la lluvia» sufrió un colapso: se le rompió el corazón, tal y como han asegurado expertos de la American Heart Association, debido al estrés emocional de la pérdida. Como ha dicho Harrison Ford sobre Fisher, «nunca la olvidaremos». Su madre no pudo llegar a tanto.