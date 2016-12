EH Bildu no negociarÃ¡ los Presupuestos con el Gobierno de Vitoria

EH Bildu no negociará con el Gobierno de Vitoria el proyecto presupuestario del próximo ejercicio. La formación abertzale considera que no posee las «garantías» suficientes para lograr un pacto sostenible con el alcalde de la capital alavesa, Gorka Urtarán, al que acusa de haber incumplido los acuerdos alcanzados para las cuentas de 2016.

La portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento, Miren Larrion, sostuvo ayer que su partido no iniciará una negociación «en ningún caso» con el regidor nacionalista, que ha «quebrado la confianza» de los abertzales al no cumplir con sus compromisos. A su vez, subrayó que esta decisión no responde a un plan para establecer las bases de un acuerdo «más exigente», sino que es «definitiva».

En concreto, la dirigente vitoriana, que estuvo acompañada durante su comparecencia por el concejal Antxon Belakortu, hizo referencia a la ejecución de las partidas del cambio de modelo de ciudad, que no ha superado el 7% a pesar de haber realizado «hasta cuatro comparecencias públicas para advertir al alcalde de su incumplimiento».

EH Bildu denunció a su vez que el alcalde «ha cerrado todos los puentes» para negociar: «Ahora que ha empezado el deshielo en Madrid entre el PNV y el PP, Urtarán prefiere negociar las cuentas con la portavoz popular Leticia Comerón», destacó Larrion.