1. Alemania busca a un tunecino en relación con el atentado de Berlín. La Fiscalía Federal alemana ha ofrecido una recompensa de hasta 100.000 euros. «Si ven a la persona buscada, avisen a la policía. No se pongan en peligro, ya que puede ser peligroso y estar armado», subrayó la Fiscalía. Su petición de asilo había sido rechazada en julio pasado, pero no pudo ser expulsado del país porque carecía de la documentación necesaria, unos papeles que llegaron hoy desde Túnez. La Policía española pide a ayuntamientos bloquear zonas de gran afluencia. También se ha conocido que el conductor polaco del camión seguía vivo cuando el terrorista atentó. Para saber más: lo que se sabe y lo que no: los datos con los que se investiga ahora.

2. La banca tendrá que devolver las cláusulas suelo abusivas. La Justicia europea ha dedicido este miércoles que los bancos españoles tendrán que devolver todo el dinero de las cláusulas suelo abusivas y no solo el dinero recibido a partir de 2013, como sentenció el Supremo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha rechazado en su sentencia que se pueda aplicar una retroactividad limitada en el tiempo por ser «incompleta e insuficiente». Así, aquellas cláusulas suelo que se hayan declarado nulas por falta de transparencia, lo serán desde el inicio del contrato y tendrán retroactividad total. La factura para los bancos superará los 4.000 millones. Guindos cree que la banca puede afrontar la sentencia. ¿Cómo sé si mi hipoteca tiene cláusula suelo?

3. La UE anula las bonificaciones millonarias a empresas españolas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha anulado este miércoles el fallo que avaló las bonificaciones fiscales a multinacionales españolas por comprar empresas extranjeras, al considerar que esta sentencia "incurrió en error de Derecho" por "no aplicar correctamente el requisito de carácter selectivo". El Tribunal General de la UE anuló en 2014 las decisiones de la Comisión Europa que declararon ilegales las ayudas fiscales de España a multinacionales españolas por adquirir una participación de al menos el 5% de empresas de terceros países. El fallo dio entonces la razón al recurso presentado por Autogrill (actualmente World Duty Free Group), Banco Santander y Santusa.

4. Zoido ofrece retocar «artículos concretos» de la Ley de Seguridad. El ministro del Interior ha comunicado este miércoles a los grupos parlamentarios su disposición a sentarse «ya» a discutir cambios consensuados en «artículos concretos y aspectos definidos» de la Ley de Seguridad Ciudadana vigente desde 2015, si bien avanzó que no hablará de «argumentarios vacíos, eslóganes y apodos» ni mucho menos de derogaciones. «Una cosa es introducir modificaciones en la ley y otra muy diferente su derogación, que generaría un vacío de imprevisibles efectos, ya que no supone restitución de lo anterior», recordó a sus señorías. Además: el Gobierno no se cierra a eliminar aforamientos pero pide aclarar cuáles.

5. Un preso asegura que «El Rubio» le confesó el asesinato de Yéremi Vargas. El compañero de celda de Antonio Ojeda, «El Rubio», en la cárcel del sur de Gran Canaria ha relatado al juez que este acaba de confesarle que mató Yéremi Vargas, en una confidencia hecha cuando estaba apesadumbrado por la condena que acaban de imponerle por abusar de otro niño. «Se me fue de las manos, echó a correr y tuve que desaparecerlo», dijo «El Rubio» cuando su compañero le preguntó por Yéremi, según ha contado este último recluso al Juzgado que desde hace casi diez años investiga la desaparición del niño de Vecindario, en una declaración que adelantan hoy en portada «Canarias 7» y «La Provincia».

6. La Comunidad de Madrid rechaza el plan del Ayuntamiento para ceder la Peineta al Atlético de Madrid. La Comunidad de Madridha rechazado el expediente de cesión presentado por el Ayuntamiento de la capital para cambiar la titularidad de los terrenos que ocupa el estadio de La Peineta, futuro feudo del Atlético de Madrid. Hasta el momento, este espacio es de titularidad municipal y, en la operación, se pretende que pase a manos privadas. Según ha podido confirmar ABC, el Ejecutivo regional ha encontrado «errores importantes» en el expediente tramitado por el equipo de Carmena, que autorizó la cesión de los terrenos donde se encuentra el estadio, que eran de titularidad municipal, al club.