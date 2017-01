El equipo de Manuela Carmena retoma hoy la negociación con los socialistas sobre los presupuestos de 2017. Tras varias reuniones fracasadas que desembocaron en una prórroga de las cuentas del ejercicio anterior, el PSOE comienza el año como lo terminó: exigiendo «una nueva base de negociación» a Ahora Madrid. Desde el grupo de Purificación Causapié aseguran que esta vez no darán su brazo a torcer si no tienen «garantías de ejecución de las políticas pactadas» y si el gobierno municipal no «reconduce» las decisiones en ciertas áreas de gobierno como Cultura o Desarrollo Urbano Sostenible.

El cambio de actitud de los socialistas ante la aprobación de los presupuestos con respecto al año pasado despertó ayer los recelos de la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, que calificó la conducta del PSOE de «un poco de postureo». La líder de la formación naranja en el Consistorio vaticinó que, a la mínima oportunidad, los socialistas demostrarán de nuevo que son «una facción más» de Ahora Madrid. Inclusó, Villacís señaló que el PSOE «intenta parecer de la oposición» negando el apoyo de las cuentas del gobierno de Carmena, pero, a su juicio, «no es así».

Sin embargo, fuentes socialistas insisten en que «no van de farol»: «La negociación o se va a alargar mucho o se va a acabar pronto», amenazan. Los grandes ejes por los que pasaría el acuerdo se basan en una «ruptura de las políticas continuistas del PP en materia de urbanismo»; el diseño de una estrategia y proyecto de futuro en Cultura, con el fin de que se dejen de «dar bandazos» en la dirección de este área; y la «ejecución» de los acuerdos en política social, como por ejemplo, la eliminación progresiva del copago en el servicio de atención domiciliaria y del servicio de teleasistencia, que tuvo el respaldo de Ahora Madrid en el Pleno, pero que nunca se ha llevado a cabo.

Ejecución

Además, el delegado del área de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, afirmó el pasado miércoles que su proyecto de presupuesto para 2017 es «muy difícilmente mejorable» y que aceptaron «un porcentaje muy elevado de las mejoras del PSOE». En las filas socialistas sorprende, por un lado, la actitud de impasibilidad del concejal de Ahora Madrid, ya que consideran que tendrá que reconsiderar su postura o volverá a recibir un «no» por respuesta.

Por otro lado, desde partido de Causapié critican que la mayoría de sus enmiendas o no han sido apoyadas por el equipo de Carmena o han sido aceptadas como meros «acuerdos políticos», es decir, que para que sean aprobadas tendrían que pasar por el Pleno en concepto de suplementos y modificaciones de crédito, algo por lo que no están dispuestos a pactar.

Por su parte, Villacís indicó que la partida presupuestario que está intentando negociar entre ambos partidos, representa un 5 por ciento de los presupuestos, es decir, 104 millones de euros frente al total de 470 millones de euros.

La portavoz de Ciudadanos cree que deberían demostrar que también son oposición evitando «pasar el rodillo» en todas las propuestas de su partido, como rechazar la unificación del IBI en las viviendas que apuesten por la energía solar o las ayudas a familias monoparentales.