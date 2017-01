El PSOE reafirma su Â«noÂ» a los presupuestos de Carmena

El Grupo Municipal socialista se mantiene en sus trece: no dará el visto bueno al proyecto de presupuestos de 2017 ni al Plan Económico Financiero (PEF) de Ahora Madrid. Al menos, por ahora. El próximo lunes 9 de enero el equipo de Manuela Carmena retomará la negociación con el PSOE. Mientras tanto, el delegado del área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, aseguró ayer que no puede «inventar disensos» y que no encuentran «el motivo» de la negativa del partido de Purificación Causapié. «He llegado a pensar si alguno de los días mi traje no era el apropiado», ironizó. «Aceptamos gustosos un porcentaje muy elevado de las mejoras del PSOE. No nos las tuvieron que arrancar», subrayó Mato.

Los socialistas exigen rehacer «de cero» el proyecto de presupuestos, sin embargo, sobre esta posibilidad, el edil aseguró que no es su intención, ya que su plan para 2017 aún no «ha fracasado», sino que sigue «muy vivo». «No guardamos bazas ni conejos en la chistera, ni tampoco es cuestión de disfrazarse para conseguir el sí de los socialistas», dijo, ya que, a su juicio, su presupuesto es «muy difícilmente mejorable con las enmiendas del PSOE ya aceptadas». Pese a que el edil de Ahora Madrid reconoció que están ante una «situación extraordinaria», el concejal afirmó que pueden hacer frente a sus compromisos: «La prórroga no frenará nuestras políticas; dure un mes o doce».

En total, se prorrogan 4.269 millones de euros, en los que no se incluyen los 180 millones destinados a la amortización de la deuda y el monto reservado a la devolución de la paga extra de 2012, otros 35 millones de euros. El proyecto de presupuestos de 2017 contemplaba un gasto de 4.702.875.724 euros, cerca de 400.000 euros más que el anterior. Por ello, para poder llevar a cabo las inversiones que no estaban contempladas en las cuentas de 2016, el equipo de Gobierno tendrá que aprobar suplementos y modificaciones de crédito, que muchas de ellas tendrán que ser aprobadas en el pleno.

«Tenemos capacidad económica para llevar a cabo las políticas a las que nos estamos comprometiendo. Eso no lo va a obstaculizar ni una situación excepcional como una prórroga presupuestaria», reiteró restando importancia al hecho de que sus cuentas no se hayan aprobado. El superávit, que cuantificó en más de mil millones de euros, responde a que el presupuesto de ingresos se hizo «de manera muy conservadora». «Luego recibimos más ingresos, justo lo contrario que mi buen amigo Cristóbal», disparó el edil al ministro de Hacienda.