Lluvia de pellizcos en Galicia

La suerte no ha pasado de largo por Galicia este año, pese a que la Comunidad no abarque ninguno de los premios de calado del Sorteo de Lotería de Navidad. Parte de los quintos, de los cuartos e incluso del segundo premio se han quedado en tierra gallega, muy difuminados por su geografía. En Santiago, el emblemático Café Venecia, situado en la compostelana Rúa do Hórreo, ha repartido 355.000 euros en premios de la Lotería de Navidad: 125.000 euros por el segundo premio 04.536, vendido en máquina, y 250.000 euros por las dos últimas cifras del Gordo. «Estamos muy alegres por el premio y porque esto va a ser un punto de inflexión para la venta de lotería en máquina», ha celebrado Óscar de Toro, propietario de esta cafetería que ha vendido el décimo 04.536, agraciado con 125.000 euros.

La alegría ha llegado por partida doble, ya que mientras estaban celebrando el segundo premio ha salido el Gordo, cuyas dos últimas cifras coinciden con la terminación del número «de toda la vida» de la cafetería, el 39.113. El propietario ha explicado que el premio estará muy repartido porque venden «tanto a compostelanos como a muchos peregrinos que vienen a tomar un café y aprovechan para comprar un décimo».

En Orense, la suerte ha dejado dos pellizcos. Un segundo premio en la capital, que ha bendecido a una peña, y un quinto. El número 04.536 fue vendido en la administración número 6 de Orense, en la avenida de As Caldas. Se trata de un décimo que se ha ido a parar a una peña conformada por medio centenar de personas y que suele acudir habitualmente «a comprar lotería, especialmente en Navidad», ha explicado a Efe el gerente de la administración «El Mirlo Blanco» David Álvarez. Antes, el número 19152, premiado con un quinto premio, dejó otro agraciado en la provincia. El premio fue vendido en la administración de Loterías de Parada, en Amoeiro.

Hasta La Coruña ha viajado el número 07.211, segundo de los cuartos premios y muy repartido por toda España. Y hasta Narón, Barbadás, Entrimo y Barro se fue parte del número 60.272, agraciado con el sexto de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie. En cada municipio se ha vendido un décimo premiado con 6.000 euros.

El número 03.371, premiado con el último de los ocho quintos premios, dotado con 60.000 euros la serie y con 6.000 euros cada décimo también ha ido a parar, en parte, a la localidad coruñesa de Ames.

