Mboroto bate el rÃ©cord de la carrera de 10 kilÃ³metros Valencia Ibercaja

El atleta de Kenia Nicholas Mboroto Kosimbei ha batido este domingo el récord de la 10K Valencia Ibercaja con un tiempo de 27:52, mientras que la corredora Marta Esteban ha ganado en la categoría femenina con un tiempo de 33:49, en una jornada en la que han cruzado la línea de meta un total de 10.910 participantes.

El deportista africano se ha alzado con la victoria y el récord al lograr parar el cronómetro en un 27:52, con el que ha superado a la anterior mejor marca, la del corredor Menjo Kiprono, quien logró un 27:58 en 2011, según ha indicado la organización de la carrera en un comunicado.

El 30 por ciento de los participantes han sido mujeres, con un total aproximado de 3.300 corredoras. La atleta valenciana del C.A. Cárnicas Serrano, Marta Esteban, "ha vuelto a demostrar su buen estado de forma" y ha conseguido el primer puesto batiendo su mejor marca personal con un 33:49.

Así, el pódium masculino lo ha completado Stephen Omiso Arita (28:00) y Wilson Kiprono (29:06). El primer español en cruzar la meta ha sido Juan Carlos de la Ossa, que ha quedado en 4º lugar con un tiempo de 30:27. En el pódium femenino han acompañado a Marta Esteban la atleta Davinia Albinyana (34:56), también del C.A. Cárnicas Serrano, y Yésica Más (35:54), del C.A. Safor-Cafemax.

El director de la carrera, Álex Aparicio, ha asegurado que es "toda una satisfacción que esta novena edición haya batido el récord de la prueba, pero aún lo es más que 11.000 corredores hayan cruzado la meta y hayan disfrutado de esta jornada inolvidable para la ciudad. Ya estamos pensando en la edición de 2018, que será nuestro décimo aniversario", ha adelantado.

Un momento de la prueba de fondo - EFE

"Desde la organización -ha proseguido- queremos dar las gracias a los miles de corredores y ciudadanos que hoy han participado, de una u otra forma, en el 10K Valencia Ibercaja y en su espectacular salida de la mano de Joxe Fernández, nuestro speaker", ha destacado.

En la misma línea, ha expresado su gratitud hacia los más de 500 voluntarios por "su gran labor desinteresada" y el trabajo de los cerca de 100 efectivos de la Policía Local de Valencia, "con un dispositivo de seguridad que una vez más ha funcionado a la perfección".

La Milla

Tras la celebración del 10K Valencia Ibercaja, se ha disputado la Milla (3ª edición) y la Milla Menores (1ª edición), un recorrido de 1.609 metros donde los más "valientes" han puesto a prueba sus piernas.

El título de la Milla, en la que han participado más de 50 corredores, lo ha conquistado Juan Antonio Gil (C.A. Antonio Amorós Caudí - 04:27) en categoría masculina y Miriam Gregori (05:43) en la femenina. La atleta del equipo 'The Kenyan Urban Way' se ha convertido así en la campeona de la Milla por tercera vez consecutiva.

El pódium lo ha completado en categoría masculina, Octavio Pérez (C.A. Xàtiva - 04:41) y Jorge Peris ('The Kenyan Urban Way' - 04:48), y en categoría femenina, Raquel Landín (05:45), atleta y entrenadora del 'The Kenian Urban Way', y Begoña López (05:48), del C.A. Valencia Esports.