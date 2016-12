No poseo los conocimientos científicos para determinar si el Ayuntamiento de Madrid está aplicando con criterio los protocolos medioambientales para restringir día si, día no la circulación en la capital. Si se, por que la visito con frecuencia y tengo allí familia, que la ciudad de Madrid y su ambiente no han cambiado de manera sustancial durante los últimos dos años. O antes se cometía la imprudencia de no aplicar medidas si los indicadores de contaminación así lo requerían, o ahora hay un exceso de celo. Decidan ustedes.

Pero en estas, y sin que los niveles de contaminación de la ciudad de Valencia se acerquen siquiera a los de Madrid, ha aparecido en escena el alcalde de Valencia Joan Ribó, que sueña con una ciudad en la que no se utilice el coche, en la que los ciudadanos vayamos en bicicleta o en patinete, y que ha estado presto a mandar el aviso, “Si es necesario se restringirá el uso del coche”.

Como a estas alturas del artículo sigo sin los conocimientos científicos necesarios, me sigo preguntando, ¿En una gran ciudad como Madrid o Valencia sólo contaminan los coches? Las empresas, las calefacciones, nuestro día a día ¿No ensucia el ambiente? ¿Sólo los coches? Que curioso.

Mientras tanto, la persecución al uso del coche es más que evidente. Por protocolo de contaminación, alterando la frecuencia de los semáforos, transformando avenidas de doble sentido, restringiendo el tráfico al centro el último domingo de mes o con la peatonalización parcial de la zona del Mercado Central y La Lonja todo tiene un mismo fin, no coja su coche, utilice usted en un transporte público que no se ha potenciado en estos últimos años pero eso si, siga pagando su impuesto de circulación completo, que para esto no hay rebaja.

La culpa lo tengo claro, debe ser del progreso, y por supuesto de Henry Ford, que se puso a fabricar coches como si no costara haya por 1903, y antes de Karl Benz que en 1885 patentó el primer vehículo de motor ¿Por qué lo hicisteis? Con lo bien que íbamos en diligencia debe pensar alguno...